محمد الباز: المنظومة الصحية فى مصر تشهد تطورًا كبيرًا واضحًا للجميع

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن المنظومة الصحية في مصر تشهد حالة من التطور الكبير جدًا، حيث تُبذل الجهود بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يضع ملف الصحة على رأس أولوياته.

وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم"، أن هذا الاهتمام بالصحة أمر لا يحتاج إلى دليل أو مزيد من التوثيق؛ لأن الناس ترى ذلك أمامها.

وتابع: "من ضمن الأمور التي توقفت عندها مبادرة (قلبك أمانة)، التي أطلقتها وزارة الصحة مع شركة (باير) التي تستهدف تجهيز 401 عيادة وتدريب أكثر من 5 آلاف من مقدمي الخدمة الصحية، بالإضافة إلى توفير أكثر من 200 ألف علبة إسبرين للمساعدة في الوقاية الأولية والثانوية".

كما أشار إلى أن شركة "باير" خصصت حجم استثمارات حوالي 20 مليون جنيه لهذه الحملة.