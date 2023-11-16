الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

دهسها عمدًا.. إعدام شخص تخلص من سيدة بالدقهلية

اعدام
اعدام

قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الخامسة، بإعدام المتهم بالتخلص من سيدة بعدما دهسها بسيارة شقيقه متعمدًا قتلها، بسبب مشادة على إثر حادث تصادم بينهما، وذلك بعد موافقة فضيلة مفتي الجمهورية.

صدر الحكم برئاسة المستشار ممدوح أحمد عبدالدايم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد كمال الخولي، وأحمد علي المشد، وتامر محمد مرسي، وسكرتارية رمضان السيد الدياسطي، وعماد حمدي الجميل، وذلك في القضية رقم 4899 لسنة 2023 جنح ميت غمر، والمقيدة برقم 2595 لسنة 2023 جنايات المنصورة.

وكان المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة، أحال المتهم محمد ق.أ.ش.ال. محبوس، لأنه بتاريخ 25/ 2/ 2023، بدائرة مركز ميت غمر - محافظة الدقهلية، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية لقتل المجني عليها إيناس النبوي سطوحي محمد إسماعيل، وعقد العزم على قتلها بعد مرور برهة زمنية هدأت خلالها نفسه وتدبر أمره، وذلك للحيلولة بينها وبين تصويره، وما إن سنحت له الفرصة حتى استقل مركبته الآلية واندفع نحوها مسرعًا عامدًا الاصطدام بها، والمرور فوق جسدها، وظل جارفًا لها رغم كون الطريق متسعًا، ويسمح له بالفرار بسيارته دون الاصطدام بها، فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها قاصدًا من ذلك إزهاق روحها، على النحو المبين بالتحقيقات.

تفاصيل تقرير الطب الشرعي 

وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي، أنه بفحص وتشريح جثمان المتوفاة إيناس النبوي سطوحي محمد إسماعيل، تبين وجود 4 جروح مخيطة بغرز جراحية بكل من الكتف الأيسر، ويسار الصدر، ويسار العانة وأعلى الفخذ اليسرى، وحشية العضد، والمرفق وخلفية الساعد الأيسر، وكدمات بنفسجية واقعة بيسار الصدر والبطن والحوض والعضد والمرفق والساعد وراحة اليد اليسرى، وكدمات بنفسجية اللون واقعة بيسار الصدر والبطن والحوض، والإصابات جميعها يجوز حدوثها من مثل حادث سير، ويجوز حدوثها في تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة، والوفاة تعزي إلى حالتها الإصابية الحيوية الحديثة السالف بيانها، مما أدى إلى نزيف دموي جسيم أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية انتهى بالوفاة.

محكمة جنايات المنصورة المنصورة إعدام المتهم مفتى الجمهورية المستشار ممدوح أحمد عبد الدايم

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