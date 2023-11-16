افتتاح المعرض الخيري للملابس بآداب عين شمس بالتعاون مع وحدة دعم المرأة

نظمت وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بجامعة عين شمس بالتعاون مع كلية الآداب، المعرض الخيرى للملابس للطلاب "، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، الدكتور غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور حنان كامل عميد كلية الآداب، وإشراف الدكتور محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور حنان محمد سالم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحضور الدكتور حاتم ربيع وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور هند الهلالي مديرة وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بالجامعة، الدكتور نيللي سمير الدسوقي رئيسة نادي روتارى كايرو بلاتينيوم، وتنسيق سوها السبع مديرة إدارة رعاية الشباب، والطالب حلمي أحمد رئيس اتحاد الطلبة.

و استقبلت الدكتورة حنان كامل عميدة الآداب بجامعة عين شمس أعضاء اللجنة المنظمة للمعرض في مكتبها، كما أكدت خلال اللقاء على حرص الكلية منذ ٢٠١٦ على المشاركة في فعاليات حملة ال ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة برعاية المجلس القومي للمرأة وبالتعاون مع وحدة دعم المرأة.

ويأتي المعرض استمرارًا للأنشطة والفاعليات التي تقوم بها الوحدة في جميع كليات الجامعة، ويأتى اختيار كلية الآداب لأنها تحظى بأعلى نسبة من حيث عدد الإناث على مستوى الطالبات وأعضاء هيئة التدريس، كما أكد الحضور على أن المعرض يهدف إلى التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها نادي روتارى فرع القاهرة، من أجل خدمة طلاب الجامعة.

وتضمنت المعروضات مايقرب من ١٠٠٠٠ قطعة من الملابس الحريمي والرجالي والإكسسوارات والأحذية من أشهر العلامات التجارية، والألعاب والكتب الجديدة والقديمة بأسعار رمزية، ثم توجهوا بعد ذلك لافتتاح المعرض بصالة رعاية الشباب، حيث شهد المعرض إقبالا كبيرا، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية.