الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الهباش لـ"القاهرة الإخبارية": الاحتلال لم يكتشف شيئًا بعد ادعاءاته بشأن مستشفيات غزة

غزة
غزة

قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الاحتلال الإسرائيلي لم يكتشف شيئا بعد ادعاءاته بوجود أسلحة وأنفاق في مستشفيات غزة، مؤكدًا أن إسرائيل تحاول تكريس الاحتلال على الأراضي الفلسطينية بعدوانها على غزة.

وأضاف الهباش، في تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية": "إسرائيل كيان إجرامي وعدواني، والولايات المتحدة توفر لها غطاء لتنفيذ جرائمها في غزة، كما توفر دعما غير محدود للاحتلال حتى تظل إسرائيل في مأمن من المساءلة القانونية".

وفي وقت سابق، قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن حربًا على الشعب الفلسطيني بأكمله، والولايات المتحدة تستخدم الحجج والذرائع لتبرير تلك الحرب، كما أنها توفر له الغطاء المناسب لتنفيذ جرائمه في قطاع غزة.

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني أن الاحتلال ينفذ عدوانًا همجيًا ووحشيًا بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وينفذ حرب إبادة جماعية من أجل اجتثاث الشعب الفلسطيني من أرضه.

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