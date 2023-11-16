وزارة العمل: دورة تدريبية مجانية على مهنة التفصيل والخياطة لفتيات بورسعيد

أعلنت وزارة العمل عن افتتاح مديرية العمل بمحافظة بورسعيد، فعاليات الدورة التدريبية المجانية على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة بحى الضواحى، لعدد 10 متدربات، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الاكثر إحتياجًا، ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب.

خطة التدريب المهني

جاء ذلك فى ضوء خطة التدريب المهنى للعام 2023 -2024، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يتطلبها سوق العمل بالمحافظات، وتأهيلهم وتنمية مهاراتهم على المهن المتاح التدريب عليها بمراكز التدريب المهنى الثابتة والمتنقلة، للحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة.

إقامة المشروعات الصغيرة

واوضح عبدالونيس عبدالله مدير مديرية العمل ببورسعيد، فى تقريره للوزارة، انه افتتح فعاليات الدورة التدريبية بمقر الوحدة والتى أكد خلالها أن التدريب المهني هو فرصة اتاحتها الدولة للمرأة من أجل الحصول على باب رزق من مهنة جديدة، والتى تحلم وتأمل فى تمكينها اقتصاديًا بسواعدها، موجهًا بضرورة تنظيم لقاء موسع يضم جميع المتدربات للتعرف على جهات التمويل المختلفة، ومهارات التسويق الالكتروني وأسس وقواعد إقامة المشروعات الصغيرة.

كما استمع إلى المتدربات لمعرفة احتياجاتهم التدريبية الجديدة، والرد على استفساراتهن، بحضو الكيميائية منار العوضى مدير المركز، والمدربات، نهلة أبو العزايم، وسمر شكرى،وهناء المتبولى،وهانى عيسى، وفنيين التدريب محمد رضوان، والسيد كامل.

من ناحية أخرى، نفذت مديرية وزارة العمل دورات تدريبية مجانية مقدمة للشباب علي مهن السباكة الصحية، والنجارة العامة،وميكانيكا السيارات، وذلك بمقر مركز التدريب المهنى بمدينة الخارجة، والتى يستفيد منها 46 متدرب، ضمن خطة التدريب المهنى للعام 2023 – 2024، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة.