الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: ندوة تثقيفية للتعريف بأحكام القانون وعمل الأطفال بالقاهرة..

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

 


اعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة القاهرة ندوه تثقيفية للتعريف بأحكام قانون العمل 12 لسنة2003 والقرار 215 لسنة 2021 للمهن المحظور بها عمل الاطفال، من خلال مكتب عمل السلام وإدارة الطفل بالمديرية، بمقر جامعة هليوبوليس، تحت إشراف الإدارة العامة لتفتيش العمل بالوزارة، ضمن جهود المديرية لتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الاعمال، والتوعية بالحقوق والواجبات التى كفلها القانون لكافة فئات العاملين، يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بخلق بيئة عمل متوازنة والتوعية باحكام القانون وكيفية تطبيقه داخل المنشآت،والحقوق والواجبات التى كفلها للعاملين فى مختلف القطاعات مع الاهتمام بالمساواة بين الجنسين فى العمل..

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استخدام الطفل في العمل

واوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة، فى تقريره للوزارة، انه جرى خلال الندوة التعريف بعمالة الطفل وتوعية المنشآت بكيفية تدريب واستخدام الطفل في العمل، لجعل بيئه العمل صحية وفقا لقانون الطفل وقرار وزير العمل، كما حضر الندوة السيد الشرقاوي مدير عام الادارة العامة لتفتيش العمل بالوزارة  ، وصفاء ربيع مدير ادارة الطفل، وابراهيم حجاج مدير مكتب التفتيش، وشيماء ربيع مفتش المنطقة، وأضاف مدير المديرية أن الندوة تضمنت أيضًا التعريف بقانون العمل، وماهي التزامات صاحب العمل تجاه العمال وماهي حقوق العامل، والتعريف بالسن المناسب لعمل الطفل والمهن المحظور عمل الطفل بها وحقوق الطفل العامل  ، واختتمت فعاليات الندوة بمناقشة عامة مع الحضور لمعرفة المعوقات والصعوبات التي تواجههم ومعرفه حقوقهم وواجباتهم، والقي الندوة عبد المنعم قاسم، وماهر الجمل، وعادل يوسف من مديري ومفتشي عمل القاهرة السابقين..

 

 


علي الجانب الاخر قالت وزارة العمل فى بيان لها، أن مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية نظمت ندوة للتوعية حول " التشغيل والتدريب وسوق العمل لذوى الهمم "، بحضور 35 من الشباب ذوى الهمم من ابناء المحافظة، وذلك في إطار مبادرة "متحدي الإعاقة في اعيننا" والتي ينفذها فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، وتناولت الندوة عدة محاور اهمها: كيفية التقدم للوظائف المختلفة والاوراق المطلوببة  ، وكيفية الحصول على فرصة تدريب والشروط والامتيازات، والمشاكل التى تواجه ذوى الهمم بعد الالتحاق بالوظائف، وذلك فى إطار جهود المديرية نحو دمج ذوى الهمم فى المجتمع من خلال خطط لتدريبهم وتشغيلهم فى منشآت القطاع الخاص والإستثمارى بالمحافظة، يأتى ذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتلك الفئة وتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية لهم فى منشآت القطاع الخاص التى يعمل بها 20 عاملًا فأكثر، لاستيفاء النسبة المقررة قانونًا، وكذلك دمجهم فى برامج التدريب المهنى المجانية التى تقدمها المديرية على مدار العام لتأهيلهم والاستفادةو من قدراتهم ومهاراتهم..

 

 

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