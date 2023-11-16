الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بالرقم القومي.. رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس للمستحقين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يبحث الكثير من المواطنين عن كيفية الاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم القومي حيث تتصدر مؤشرات بحث جوجل، وخاصة من قبل المستفيدين في المعاشات.

بالرقم القومي.. رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس

ويرصد “ الدستور” رابط الاستعلام عن العلاوات الخمسة بالرقم القومي والفئات المستفيدة من العلاوات الخمس، وجدول صرف العلاوات الخمسة.

مستحقى صرف العلاوات الخمس

وحسب ما نشره موقع الهيئة القومية للتأمين فمستحقى صرف العلاوات الخمس هم أصحاب المعاشات الذين يقل معاشهم عن 2000 جنيه، وسيتم صرف العلاوة لهم بالكامل في شهر أكتوبر 2023.

وأصحاب المعاشات الذين يتقاضون معاش شهري ما بين 2000 و3000 جنيه، وسيتم صرف العلاوة لهم بنسبة 21% في شهر أكتوبر 2023.

خطوات الاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم القومي

  • الدخول على رابط الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من هنــــــــا.
  • النقر على أيقونة الاستعلام عن العلاوات الخمسة بالرقم القومي.
  • كتابة الرقم القومي للقائم بالصرف المستفيد من العلاوات الخمس.
  • كتابة الاسم الأول للأم باللغة العربية في الخانة الظاهرة.
  • الضغط على علامة أنا لست روبوت.
  • الضغط على أيقونة إرسال الطلب والانتظار ثواني ليتم ظهور تفاصيل صرف العلاوات.

جدول صرف العلاوات الخمس 2023

وقام صندوق التأمينات الاجتماعية، بتقسيم الأشخاص المستفيدين من العلاوات الخمس 2023، فمن الممكن رفع الحد الأدنى للمعاشات من 1105 جنيهات بقيمة العلاوة المستحقة، وسيكون الحد الأقصى للمعاشات للمواطنين 8720 جنيه مصري، وجاء الجدول كالتالي:

1-صرف الدفعة الأولى من العلاوات الخمس في شهر سبتمبر الماضي 2023.

2-ومن المقرر أن يتم صرف الدفعة الثانية من العلاوات الخمس في شهر ديسمبر 2023.

3-كما ستصرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمسة في شهر مارس القادم 2024.

4-وسيتم صرف الدفعة الرابعة من العلاوات الخمس في شهر ديسمبر لعام 2024.

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متى يتم إضافة الخمس علاوات على المعاش؟

يتم صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات في جمهورية مصر العربية خلال شهر مارس المقبل المقبل للدورة الثانية، علي انه سوف يتم صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس في خلال شهر سبتمبر المقبل 2024. 

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