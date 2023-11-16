ضبط متهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بحلوان

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم، من القبض على شخص بحوزته مبالغ مالية عملات «محلية- أجنبية»، لقيامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبى ومزاولة نشاطًا غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون، بدائرة قسم شرطة حلوان.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بهاخارج السوق المصرفى لحسابه الخاص عن طريق استقطاب المترددين على فرع أحد البنوك الكائن بدائرة قسم شرطة حلوان والمحول لصالحهم مبالغ مالية بالعملة «الأجنبية» والتحصل منهم على العملة الأجنبية وإعادة طرحها بالسوق السوداء والاستفادة بفارق السعر لنفسه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.