الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يشهد اصطفاف المعدات الجديدة لدعم منظومة المخلفات الصلبة

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

شهد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، صباح اليوم، اصطفاف المعدات والسيارات الجديدة لدعم منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي بتكلفة إجمالية 37 مليونًا و152 ألف جنيه.

وأشار المحافظ إلى أن المنوفية تعد أولى محافظات الجمهورية في توريد معدات منظومة النظافة لهذا العام 2023/2024، مضيفًا أن المعدات الجديدة تضم عدد 3 سيارات مجهزة برج إنارة، 4 سيارات مجهزة قلاب 6 أطنان، 3 سيارات مجهزة قلاب 20 طنًا، و3 سيارات مجهزة شفط مياه كسح، و1 سيارة مكنسية بإجمالي 14 معدة للمساهمة في إعادة الشكل الجمالي والحضاري وتحسين مستوى النظافة بالشوارع والميادين العامة.

ووجَّه بتوزيع تلك المعدات وفق الخطة المقررة على أن تشمل وحدة التدخل السريع وكل مراكز ومدن المحافظة لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة الحفاظ على تلك المعدات والاهتمام بها وإجراء الصيانة الدورية اللازمة لضمان الحفاظ عليها وتأدية المهام المطلوب تنفيذها بالشكل المناسب.

فيما أكد محافظ المنوفية، أنه لا يدخر جهدًا في تقديم كل أوجه الدعم لقطاع تحسين البيئة والسعي نحو توفير بيئة آمنة ونظيفة للمواطن، لافتًا إلى أن تلك المعدات ستسهم وبشكل ملحوظ في التعامل في شفط مياه الأمطار بالأماكن الأكثر تجمعًا لبؤر المياه خلال موسم الشتاء لتحقيق السيولة المرورية أمام المواطنين، فضلًا عن التدخل الفوري في كل الأزمات والطوارئ.

ويتم ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بدعم منظومة المخلفات الصلبة ومواجهة الأزمات والكوارث والمواقف الطارئة والتأكد من مراجعة وجاهزية كل المعدات والآليات ضمن مستهدفات الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية منظومة المخلفات استثمارات بقيمة 37 مليون جنيه اصطفاف المعدات

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