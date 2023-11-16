علاج 446 حيوانًا في قوافل بيطرية بالغربية

نفَّذت مديرية الطب البيطري بالغربية، قافلتين بيطريتين مجانًا بقريتيِّ كفر حسين بمركز زفتي و شبراريس بمركز كفر الزيات، والتي أسفرت عن علاج ٤٤٦ حيوانًا و٣٨٩٩ طائرًا.

وتستمر جهود مديرية الطب البيطري لتنفيذ أعمال القوافل البيطرية العلاجية بالقرى الأكثر تعدادًا واحتياجًا وذلك ضمن مبادرة "حياه كريمة".

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتحت إشراف ورعاية طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، واللواء الدكتور إيهاب صابر، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتحت إشراف الدكتور حاتم كمال أنور، وكيل الوزارة- مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية.

وأكد أنه تم خلال هذا الأسبوع تنفيذ قافلتين بيطريتين مجانًا بقريتيِّ كفر حسين بمركز زفتي وشبرا ريس بمركز كفر الزيات، تنسيقًا مع قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة طنطا، والهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وتم خلال القافلتين، تقديم العلاج والكشف بالمجان والفحص للحيوانات الواردة وعددها ٤٤٦ حيوانًا من مختلف الأنواع وتقديم العلاج المناسب لها مع استخدام أجهزة السونار والفحص التناسلي للإناث، إلى جانب التوعية والإرشاد للمربين.

وتم رش جميع الحيوانات لمكافحة الطفيليات الخارجية وتجريع المواشي بالأدوية اللازمة لمكافحة الطفيليات الداخلية وأعمال الترقيم والتسجيل وسحب عينات الدم وقوفًا على مدى الإصابة بالبروسيلا من عدمه وتبليع مغناطيس.

من جانب آخر، تم فحص بعض الطيور وإعطاء علاج لعدد ٣٨٩٩ طائرًا، ومن المقرر أن يستمر تنفيذ القوافل البيطرية لتقديم الخدمات البيطرية لتشمل معظم قرى مراكز المحافظة.