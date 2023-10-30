الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بيطرى الشرقية يحصن 106808 رءوس أغنام وماعز ويرقّم 4515

بيطرى
بيطرى

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أهمية الدور الحيوي لمديرية الطب البيطري، ممثلة في مسئولي الإرشاد الزراعي ورؤساء الجمعيات الزراعية، في توجيه المواطنين وتوعية المربين بأهمية تحصين ماشيتهم، للحفاظ على الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية بتوفير التسهيلات اللازمة لفرق التحصين، حتى تؤدي عملها على الوجه الأكمل، وتحقق النتائج المرجوة من الحملة.

من جانبه، أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، إلى أن المديرية قامت عن طريق 180 لجنة في 17 إدارة خارجية خلال الأسبوع الرابع من الحملة، التي بدأت أعمالها 1 أكتوبر 2023، بتحصين 106 آلاف و808 رءوس غنم وماعز للوقاية من مرض طاعون المجترات الصغيرة، وترقيم وتسجيل 4515 رأسا.

 وأوضح وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري أن ذلك يأتي في إطار الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، مؤكدا أهمية التحصين لأنه من أخطر الأمراض الفيروسية التى تصيب الأغنام والماعز، حيث يتم خلال الحملة استخدام لقاح يوفر الحماية لمدة عام لمواجهة التغيرات المناخية نظرًا لارتفاع درجة الحرارة في السنوات الأخيرة وانتشار بعض الأمراض، وتتضمن أعراض مرض طاعون المجترات الصغيرة:  ارتفاع في درجة الحرارة، وإسهال، وتقرحات في الفم واللثة لأنه يعتبر من الأمراض الفيروسية.

 عقد 2539 ندوة وجولة إرشادية فى القرى

كما أوضح مدير المديرية أنه تم عقد 2539 ندوة وجولة إرشادية، وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرض وأعراضه، ومدى خطورته على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين لتجنب إصابة الحيوانات وتقليل الخسائر الناتجة.

وتيسيرًا على المواطنين، أضاف مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات، مشيدا بإقبال المواطنين على الحملة نظرًا لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين، وذلك لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.

الثروة الحيوانية فرق التحصين طاعون المجترات ترقيم الحيوانات الحملة القومية

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