الخميس 16 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تنفيذ صفقة على أسهم "إيسترن كومباني" بقيمة 16.4 مليار جنيه

إيسترن كومباني
إيسترن كومباني

أعلنت البورصة المصرية، تنفيذ صفقة كبيرة على أسهم شركة الشرقية  للدخان"ايسترن كومباني"، وقالت البورصة في بيان، إن جلسة اليوم الخميس شهدت تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم "إيسترن كومباني" لعدد 669 مليون سهم بقيمة 16.403 مليار جنيه.

 1.124 مليار صافي أرباح الشركة خلال الربع الثالث لـ 2023

وتمكنت شركة الشرقية للدخان - إيسترن كومباني، حققت صافي ربح بلغ 1.124 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2023 حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل أرباح بلغت 1.405 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 3.12 مليار جنيه، مقابل صافي إيرادات بلغ 4.62 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وبحسب البيان حققت الشركة خسائر فروق عملة بقيمة 668 مليون جنيه مقابل أرباح فروق عملة بلغت 1.99 مليار جنيه في الربع المقارن من العام المالي الماضي.

الماضي.

الشرقية للدخان البورصة الشرقية إيسترن كومباني للدخان أيسترن كومبانى شركة إيسترن كومبانى

مواد متعلقة

"أسمنت سيناء" تقلص خسائرها 31% خلال 9 أشهر

أرباح "الحديد والصلب للمناجم" ترتفع إلى 28.3 مليون جنيه خلال 3 أشهر

أرباح "عتاقة" تقفز 414% خلال 9 أشهر

أرباح "المهندس للتأمين" ترتفع بنسبة 53% خلال الربع الأول من 2023

"أرباح دلتا للطباعة" ترتفع إلى 17 مليون جنيه خلال 9 أشهر

"العربية لإدارة وتطوير الأصول" تواصل نزيف الخسائر

في إفصاح للبورصة.. مساهم يخفض 46 مليون جنيه من حصته في "سبيد ميديكال"

"رواد السياحة" تشارك في زيادة رأسمال شركة دهب سيناء للتصنيع ومواد البناء

الأكثر قراءة

المصانع تطالب بتدخل عاجل لحل مشكلة نقص إمدادات المصانع من السكر المستخدم كمستلزم لإنتاج منتجاتها النهائية

تحذير عاجل من الداخلية لقائدى السيارات بشأن اللوحات المعدنية

عاجل| أول تعليق من الاحتلال على قرار مجلس الأمن بشأن الهدنة الإنسانية فى غزة

تغيرات خلف الكواليس.. لماذا تخشى إسرائيل استفزاز مصر خلال حرب غزة؟

"الكهرباء" تحدد آخر موعد للتعامل بنظام الممارسة

تحذيرات مصرية قبل اشتعال المنطقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الأردن يحمل إسرائيل مسؤولية الاعتداء على أفراد المستشفى الميداني

جلال حمام

حرب إقليمية ووقف التطبيع مع إسرائيل

خالد حريب

تحذيرات مصرية قبل اشتعال المنطقة

محمد العسيري

عملية تفكيك غزة.. المحاولات مستمرة

وائل لطفي

«هسس» إسرائيلى من مصر

ماجد حبته

حلُّهم الإنسانى.. اللا إنسانى!

حسين دعسة

من يهدد السِّلم العالمى والاستقرار الإقليمى؟

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يُعلن مقتل 3 من منفذي عملية إطلاق النار في القدس

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 69 من مختلف محافظات الضفة

الخارجية الفلسطينية تحذر من ارتكاب الاحتلال المزيد من المجازر فى غزة