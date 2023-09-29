الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

عمومية الشركة الشرقية "إيسترن كومبانى" تعتمد نتائج أعمال الشركة

إيسترن كومباني
إيسترن كومباني

أعلنت الشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، نتائج أعمال الجمعية العامة العادية للشركة، المنعقدة مساء الخميس 28 سبتمبر، برئاسة  المهندس تامر عبد العزيز جاد الله، رئيس مجلس إدارة الشركة، وبحضور هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية إيسترن كومباني، وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من المساهمين وحملة الأسهم. 

واعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، بأغلبية الأعضاء تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، وتقرير الحوكمة خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2023، وتقريري مراقبي الحسابات، والقوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2023.

كما اعتمدت الجمعية، حساب توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة، وفقًا لأحكام المادة 40 من القانون رقم 159 لسنة 1981 والمادة 43 من النظام الأساسي للشركة، على أن يكون 3.75 جنيه للسهم الواحد، وسيتم توزيع الكوبون على قسطين الأول بقيمة ٢ جنيه، سيتم توزيعه خلال شهر أكتوبر، والثاني بقيمة ١.٧٥ جنيه، سيتم توزيعه خلال شهر ديسمبر.

ونجحت الشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، في تحقيق أداء مالي قوي خلال العام المالي المنتهي في يونيو ٢٠٢٣ ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 5% على أساس سنوي؛ لتصل إلى 18 مليار جنيه مقابل 17.1 مليار جنيه العام الماضي، وسجلت الشركة مجمل ربح قدره 8.2 مليار جنيه بزيادة نسبتها 5% على أساس سنوي مقارنة بـ7.8 مليار جنيه، وسجل هامش مجمل ربح إلى 46%.

وحققت الشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، أعلى صافي ربح في تاريخ الشركة بلغ 7.7 مليار جنيه، بزيادة نسبتها 90%، كما حققت الشركة هامش صافي ربح قياسي بنسبة 43%.

أما عن الأداء التشغيلي، نجحت الشركة في تحقيق إجمالي مبيعات "شاملة الضرائب" قدره 66 مليار جنيه، وارتفعت مبيعات السجائر المحلية بمقدار 13% على أساس سنوي، سجلت الشركة من قطاع السجائر المحلية مبيعات وصلت إلى 16.5 مليار جنيه مقارنه بـ14.5 مليار جنيه خلال العام الماضي، وسجلت زيادة في مبيعات منتجات المعسل بمقدار 52% على أساس سنوي لتحقق 203 ملايين جنيه مقارنة بـ133 مليون جنيه في العام الماضي.

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