الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة أكثر من 100 حالة تعد على الأراضي الزراعية في بني سويف

التعديات
التعديات

واصل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، متابعته لسير العمل في ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، والتي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة، مع التركيز على إزالة التعديات في المهد.                        
وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، وبإشراف ومتابعة من السكرتير العام اللواء حازم عزت، تواصل الجهات التنفيذية تنظيم حملاتها المكثفة للحفاظ على مساحة الأرض الزراعية، والتصدي لأي محاولة تشوين مواد بناء أو حفر أساسات أو أي شكل من أشكال التعدي عليها بكل حسم، حيث تمكنت تلك الحملات أمس، من إزالة 106 حالة تعد على إجمالي مساحة أكثر 5 أفدنة، خلال الفترتين الصباحية والمسائية من يوم أمس، بكافة قرى ومدن المحافظة، واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية المتبعة في هذا الشأن.

محافظ بني سويف يشدد على متابعة إزالة التعديات

وجدد محافظ بني سويف تأكيداته على أهمية واستمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فورًا، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، ولضمان عدم تكرار حالات التعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أية أعمال بناء مخالفة.

وفي سياق آخر، ترأس الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اجتماع اللجنة العليا (رقم 121) للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة.

ناقش المحافظ مؤشرات الأداء، والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ والموقف التعاقدي، حيث تم قبول تظلم والموافقة على (80 طلب جديد+6 إعادة عرض)، ليصل إجمالي الطلبات التي تمت الموافقة عليها"حتى الآن" إلى 4755 طلبا،فيما  بلغ إجمالي العقود المُحررة 3166عقدًا (2485عقد مباني+  681 زراعة)، فيما يجري حاليًا البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.

بني سويف التعديات الأرض الزراعية أملاك الدولة محافظ بني سويف

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