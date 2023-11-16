حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تستعرض أبرز فعاليات الدعم بالمحافظات

استعرضت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أبرز فعاليات الجهات الداعمة للمرشح، ليوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر، وذلك في ضوء إبراز الحملة لمؤتمرات الدعم والتأييد لكافة الجهات والكيانات الداعمة.

يأتي ذلك في إطار استمرار المؤتمرات الجماهيرية الحاشدة والفعّالة من الأحزاب والجهات الداعمة للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في عدد من محافظات الجمهورية لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية 2024.

مؤتمرات جماهيرية لحزب مستقبل وطن في 3 محافظات

حيث نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة شمال سيناء، المؤتمر الجماهيري الحاشد الأول لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الإنتخابات الرئاسية 2024 وسط حشد كبير من مواطني المحافظة، كما نظمت أمانة الحزب بمحافظة المنيا، مؤتمر جماهيري حاشد لدعم المرشح الرئاسي في الإنتخابات الرئاسية 2024 وسط حشد كبير من مواطني مركز مغاغة، بحضور أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بالمنيا.



كما نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة مؤتمرًا حاشدًا للمرأة لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات رئاسه الجمهورية، وذلك بحضور أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسى النواب والشيوخ بمحافظة الجيزة بحضور أعضاء أمانات المرأة بالمحافظة.

الحملة الرسمية تشارك في مؤتمر حاشد بالإسكندرية

وفي السياق، نظمت أمانة حزب حماة وطن بالاسكندرية، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا في منطقة الشاطبي لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بمشاركة الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، وبحضور أعضاء الحزب في المحافظة وكبار الشخصيات العامة، وعدد كبير من الشباب والشيوخ ومختلف فئات المجتمع السكندري.

كما نظمت تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين أولى مؤتمراتها لدعم السيسي في مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وسط حضور اكثر من ١٠ الاف مواطن، وعقد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز" في نسخته الرابعة بقرية شبين القناطر بالقليوبية وذلك لدعم وتأييد الرئيس السيسي لفترة انتخابية جديدة لاستكمال مسيرة الإنجازات والمشروعات القومية، وبحضور أكثر من 6 آلاف شخص، وعدد كبير من قادة الرأي بمحافظة القليوبية، وممثلي المجالس القومية والقيادات الدينية وممثلي الجمعيات النشطة، والقيادات الشابة بالمحافظة.



بينما نظمت أمانة حزب مصر القومي بمحافظة الجيزة "حدائق الأهرام" مؤتمر جماهيري، لدعم المرشح «السيسي»، لإنتخابات الرئاسة ٢٠٢٤، كما عقدت أمانة حزب مصر القومي بمحافظة القليوبية، مؤتمر جماهيري، لدعم المرشح، وعقد حزب المؤتمر، مؤتمرًا جماهيريًا، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، من مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، بحضور حشد جماهيري كبير، لإعلان التأييد والدعم للمرشح الرئاسي في الانتخابات الرئاسية 2024.



في السياق، نظم حزب مصر أكتوبر بمحافظة الإسكندرية، مؤتمرًا حاشدًا لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، وذلك بالمدينة الشبابية بأبي قير، وبمشاركة جماهيرية حاشدة، كما نظمت النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والأثار مؤتمرًا عماليًا حاشدًا، بالقاعة الكبرى باتحاد العمال تحت عنوان "الرئيس.. وعهد جديد لعمال مصر"، لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وبمشاركة الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، كما تبرعت النقابة خلال المؤتمر لمؤسسة حياة كريمة لخدمة القضية الفلسطينية.



وقامت نقابة العاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية، بتنظيم مؤتمر جماهيري لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى لانتخابات الرئاسية 2024، وسط حشد كبير من العاملين بالبنوك، بينما نظمت النقابة العامة لعمال النقل البرى، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بمدينة كفر الدوار بالبحيرة، من اربعة محافظات وهي البحيرة وكفر الشيخ والاسكندرية ومطروح لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات المقبلة.