الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حملة السيسى تشارك فى مؤتمر جماهيرى حاشد لحزب حماة الوطن بالإسكندرية (صور)

الحملة الرسمية للمرشح
الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي

نظمت أمانة حزب حماة وطن بالإسكندرية، أمس الأربعاء، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا في منطقة الشاطبي لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحضور أعضاء الحزب في المحافظة وكبار الشخصيات العامة، وعدد كبير من الشباب والشيوخ ومختلف فئات المجتمع السكندري.

وشاركت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح في المؤتمر الجماهيري الحاشد لدعم المرشح، برئاسة المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية وبحضور وسام صبري، وأعضاء هيئة مكتب الحملة المركزية وأعضاء هيئة مكتب الحملة بمحافظة الإسكندرية.

المرشح عمل علي تنمية كافة القطاعات بالدولة

ووجه المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، الشكر لحزب حماة وطن على هذا المؤتمر، مشيرًا إلى أن الحملة الرسمية افتتحت اليوم أحد فروعها في محافظة الإسكندرية، وأكد أن إنجازات المرشح يلمسها جميع المواطنين في مصر عامة ومحافظة الإسكندرية على وجه الخصوص، حيث عمل المرشح على التنمية في كافة القطاعات وشتى المجالات سواء في القضاء على العشوائيات وكذلك الاهتمام بالبنية التحتية للمحافظة وإنشاء الكباري التي خففت الازدحام المروري ولم يغفل الاهتمام بملف الصحة والتعليم والسياحة وإطلاق المبادرات التي تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطنين.

التأكيد على الاصطفاف خلف القيادة السياسية

وأكد رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن الحملة الانتخابية أبوابها مفتوحة لكل مؤيد ومحب للمرشح الرئاسي، الذي يعمل على مدار الساعة على كافة الملفات، مشيداً بمواقف المرشح القوية خصوصاً في القضية الفلسطينية التي لم يتخذها قضية انتخابية بل قضية وطنية إنسانية، مؤكداً ضرورة الاصطفاف خلف القيادة السياسية، وضرورة التوعية بالمشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري.

جدير بالذكر أنه افتتحت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي مقرها الفرعي في محافظة الإسكندرية صباح يوم الأربعاء، بحضور أعضاء هيئة المكتب للحملة.

الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي
الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي
الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي
الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي
الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي
الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي
الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي
الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي
الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي
الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي
الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي
الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي
الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي
الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي
مصر السيسي حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية المستشار محمود فوزي حزب حماة الوطن

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