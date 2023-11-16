وزيرة التضامن: مصر أرسلت 10 آلاف طن مساعدات إغاثية لدعم غزة

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن حجم المساعدات الإغاثية التي أرسلتها مصر حتى الآن لدعم قطاع غزة بلغت حتى الآن 10 آلاف طن من المساعدات الإغاثية العاجلة إلى قطاع غزة.

وقالت القباج، خلال كلمتها في مؤتمر صحفي لتدشين قافلة المساعدات الإنسانية المقدمة من مجلسي وزراء الصحة والشئون الاجتماعية العرب إلى قطاع غزة، إن مطار العريش البري استقبل 131 طائرة مساعدات، فيما وصل عدد الشاحنات الإغاثية، إلى 1090 شاحنة، حيث يجرى تسليم الهلال الأحمر المصري تلك المساعدات وبدوره يقوم بتسليمها إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأكدت أن ذلك يأتي في إطار دعم الشعب الفلسطيني وتخفيف وطأة الاعتداءات الوحشية التي يتعرض لها من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر الماضي، بعد شن المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى التي وصفتها إسرائيل بالمأساة الأكبر في تاريخها.

كما توجهت نيفين القباج، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولجمعية الهلال الأحمر المصري وللتحالف الوطني للعمل الأهلي لما قدمه لإغاثة غزة.

جهود مصرية لدعم غزة

وأكدت أن مصر دائمًا يأتي دورها نصرة للمتضررين، لافتة إلى الاعتداء السافر الذي تقوم به قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد أهالي غزة العزل، من أطفال وشيوخ ونساء.

ولفتت إلى تدشين قافلة المساعدات الإنسانية التي جارٍ إرسالها من قِبل جامعة الدول العربية ممثلة في مجلسي وزراء الصحة والشئون الاجتماعية العرب، أن المبلغ المخصص للمساعدات يصل إلى 400 ألف دولار.

وأوضحت أن مجلسي وزراء الصحة والشئون الاجتماعية العرب خصص من قبل 100 ألف دولار للأزمة في السودان.

وأعلنت الهلال عن إقامة جسر بري بين مصر وغزة لإرسال مساعدات عاجلة للشعب الفلسطيني، بالتنسيق المستمر والتواصل مع الهلال الفلسطيني، لتلبية الاحتياجات الأساسية والملحة للشعب الفلسطيني، مشيرة إلى استقبال التبرعات على مدار الساعة بالتواصل والتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، حيث تواصل انعقادها الدائم لإدارة الأزمة الراهنة.