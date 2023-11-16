الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تنصيب المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المدارس الإعدادية بمطروح

طلاب المدارس الإعدادية
طلاب المدارس الإعدادية بمطروح

شهد عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح حفل تنصيب المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المدارس الإعدادية بمحافظة مطروح، عقب إجراء الانتخابات وسط أجواء ديمقراطية، تتسم بالنزاهة والشفافية، لاختيار وتشكيل المكتب التنفيذي للمرحلة الإعدادية

نتائج الانتخابات 

وأسفرت الانتخابات علي النحو التالي:

- الطالب محمود حسن إسماعيل "إدارة العلمين التعليمية" الأمين العام.

- الطالبة مريم عادل محمد" إدارة الحمام" الأمين المساعد.

- الطالب زياد هاني صلاح الدين " إدارة الحمام" المقرر الثقافي والديني.

- الطالب سنوسي بلقاسم صالح "إدارة النجيلة" المقرر الفني.

- الطالب معاذ مسعد "إدارة مطروح" المقرر العلمي.

- الطالب عمر رضا عبدالحميد"إدارة مطروح" المقرر الرياضي.

وجاء تنصيب اتحاد الطلاب بحضور  لطيفة طرمان موجه عام التربية الاجتماعية، ومحمد فيصل عشماوي الموجه الأول ومختص الاتحادات الطلابية بالمديرية.

انتخابات الاتحاد التنفيذي للمرحلة الإعدادية

وأشاد وكيل تعليم مطروح، بانتخابات الاتحاد التنفيذي، للمرحلة الإعدادية مشيرا أنها تجربة ديمقراطية ثرية يمارسها الطلاب بأنفسهم علي غرار ما حدث بالأمس في انتخابات الاتحاد التنفيذي للمحافظة  في ظل منظومة انتخابية نزيهة اتسمت الشفافية والمصداقية.

وفى السياق ذاته كان قد شهد عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أمس، حفل تنصيب المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المدارس الثانوية على مستوى محافظة مطروح بعد إجراء الانتخابات في أجواء ديمقراطية اتسمت بالنزاهة والشفافية حيث تم اختيار وتشكيل المكتب التنفيذي لطلاب المرحلة الثانوية.

وأعلن مدير المديرية نتيجة انتخابات المرحلة الثانوية وجاءت على النحو التالي:

 - فوز الطالب فارس محمد يسري، بمنصب أمين اتحاد طلاب المديرية.

- فوز الطالبة روان ياسر لطفي، - إدارة مطروح التعليمية - بمنصب الأمين المساعد.

وجاء تشكيل اللجان كالآتي:

1- الطالبة جميلة سامي - إدارة النجيلة: المقرر الاجتماعي.

2- الطالبة رحمة ياسر لطفي - إدارة مطروح: المقرر الثقافي.

3- الطالبة نادية كامل - إدارة العلمين: المقرر الفني.

4- الطالبة جنى أشرف الشريف - إدارة الضبعة: المقرر العلمي.

5- الطالب يوسف سيد أحمد - إدارة العلمين: المقرر رياضي.

طلاب المدارس الإعدادية بمطروح
طلاب المدارس الإعدادية بمطروح
طلاب المدارس الإعدادية بمطروح
طلاب المدارس الإعدادية بمطروح
طلاب المدارس الإعدادية بمطروح
طلاب المدارس الإعدادية بمطروح
طلاب المدارس الإعدادية بمطروح
طلاب المدارس الإعدادية بمطروح
المكتب التنفيذي اتحاد طلاب المدارس الإعدادية مطروح وكيل تعليم مطروح انتخابات اتحاد الطلاب

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