الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة ربة منزل فى انهيار منزل بجزيرة شندويل بسوهاج

إصابة ربة منزل
إصابة ربة منزل

 انهار منزل  مكون من طابقين ومشيد بالطوب اللبن والطين ومسقوف بالعروق الخشبية، في جزيرة شندويل بسوهاج، وتم انتشال ربة منزل على قيد الحياة من تحت الأنقاض.

 كما نتج عن انهيار المنزل انهيار حائط منز مجاور، تم فرض كردون أمنى بالمنطقة وتم نقل ربة المنزل المصابة للمستشفى.

 تفاصيل الواقعة

بداية الواقعة عقب تلقى اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج بلاغا من مأمور مركز شرطة جزيرة شندويل يفيد بحدوث انهيار منزل، وانهيار جزء من منزل مجاور وإصابة سيدة بدائرة المركز.

 نتائج التحريات

كشفت التحريات التى أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة جزيرة شندويل، بحدوث انهيار منزل مكون من طابقين مشيد بالطوب اللبن والطين ومسقوف بالعروق الخشبية " ملك عامل ومقيم بذات الناحية يقطنه وأسرته.

وتمكنت قوات وحدة الإنقاذ البرى من استخراج زوجة مالك المنزل  ربة منزل ومقيمه بذات الناحية وتبين إصابتها " كدمات وسحجات متفرقة بالجسم " وتم نقلها لمستشفى سوهاج الجامعى.

منزل ربة منزل اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج الطوب اللبن والطين العروق الخشبية

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