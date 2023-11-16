نبيلة مكرم: لولا تدخل الرئيس لعودة العالقين بالخارج وطلبة أوكرانيا ما عادوا

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السابقة، إنه لولا تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي، شخصيًا لما عاد المصريين العالقين بالخارج.

وأضافت، "مكرم"، خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن ملف أوكرانيا كان به الكثير من الأزمات فبعد أن قامت فيها الحرب وكان لدينا طلبة كثيرين هناك وبعد القصف والصواريخ تم انتهاء الملف وكان ذلك بعد انتهاء العالقين من كورونا.

وأكدت أن قرار عودة الطلبة هو قرار الرئيس، مشيرة إلى أن مهمتها أن تعرض وتنقل المناشدات للرئيس، مشيرة إلى أنه لولا قرار الرئيس بعودتهم ما كانوا سيعودوا.

وأشارت إلى أن طلبة أوكرانيا، عادوا في نصف العام وأين سيذهبوا ومن سيوافق لهم ومن سيقول إن مجموعهم يدخلهم الجامعة لولا تدخل الرئيس، مؤكدة أن دورها أن تنقل ما يحدث وتطلب المساعدة.

وتابعت، أن قرار الرئيس يعطي الدفعة والجرأة وكيف سيتم تقييمهم من خلال امتحان ونقيم درجاتهم والرئيس يكون السند لأنك كوزير من الممكن أن تتحدث مثل ما تريد ولا يتحول الأمر لقرار لكن السند يحول الكلام لقرار.

تفاصيل البرنامج

وانطلقت الليلة، أولى حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية".. شهادات على 10 سنوات من التحدي.. الشاهد يذاع يوميا في الحادية عشر مساء، على قناة اكسترا نيوز.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.