نبيلة مكرم تكشف لـ"الشاهد" كيف ساعدت وزارة الهجرة فى إيصال صوت العلماء بالخارج

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السابقة، إنه قبل وجود وزارة الهجرة، كانت توجد شريحة من الخبراء والعلماء المصريين بالخارج، يريدون التواصل مع الدولة لتوصيل معلوماتهم وأفكارهم، وكان يوجد وزراء يتم التواصل معهم.

وأضافت، "مكرم"، خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنهم كانوا يعودون لمصر من الخارج، ولكنهم يكتشفون أن هذا الشخص له مصالح شخصية، وأن مشروعهم قد ذهب، مشيرة إلى أنه مع وجود الوزارة كانت تتحدث معهم، وتقدمهم في مؤتمر مع العديد من الوزراء الذين يستمعون له.

وتابعت أنها كانت حريصة على أن يجلس بعد المؤتمر مع الوزير المختص ليتحدث معه رغم أنها قد لا تفهم شيئًا مما يدور بينهما ولكن للتأكيد له أن الوزارة جادة في نقل مشروعه وتوصيله بالدولة.

تفاصيل البرنامج

وانطلقت الليلة، أولى حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية".. شهادات على 10 سنوات من التحدي.. الشاهد يذاع يوميا في الحادية عشرة مساء، على قناة اكسترا نيوز.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.