الخميس 16 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نبيلة مكرم تكشف لـ"الشاهد" كيف ساعدت وزارة الهجرة فى إيصال صوت العلماء بالخارج

نبيلة مكرم
نبيلة مكرم

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السابقة، إنه قبل وجود وزارة الهجرة، كانت توجد شريحة من الخبراء والعلماء المصريين بالخارج، يريدون التواصل مع الدولة لتوصيل معلوماتهم وأفكارهم، وكان يوجد وزراء يتم التواصل معهم.

وأضافت، "مكرم"، خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنهم كانوا يعودون لمصر من الخارج، ولكنهم يكتشفون أن هذا الشخص له مصالح شخصية، وأن مشروعهم قد ذهب، مشيرة إلى أنه مع وجود الوزارة كانت تتحدث معهم، وتقدمهم في مؤتمر مع العديد من الوزراء الذين يستمعون له.

وتابعت أنها كانت حريصة على أن يجلس بعد المؤتمر مع الوزير المختص ليتحدث معه رغم أنها قد لا تفهم شيئًا مما يدور بينهما ولكن للتأكيد له أن الوزارة جادة في نقل مشروعه وتوصيله بالدولة. 

تفاصيل البرنامج 

 وانطلقت الليلة، أولى حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية".. شهادات على 10 سنوات من التحدي.. الشاهد يذاع يوميا في الحادية عشرة مساء، على قناة اكسترا نيوز.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.

نبيلة مكرم وزارة الهجرة العلماء المصريين بالخارج الوزير المختص توصيله بالدولة تفاصيل البرنامج

مواد متعلقة

نبيلة مكرم لـ"الشاهد": بدأت عملى بالوزارة من العدم واستعنت بشباب البرنامج الرئاسى

نبيلة مكرم لـ"الشاهد": توجيهات الرئيس السيسى أصبحت منهجى فى وزارة الهجرة

نبيلة مكرم لـ"الشاهد": التواصل الحقيقى كان أهم توجيهات الرئيس السيسى لى

نبيلة مكرم لـ"الشاهد": عودة وزارة الهجرة بعد إلغائها لثقة الرئيس فى المصريين بالخارج

نبيلة مكرم لـ"الشاهد": التجربة المصرية خلال السنوات الأخيرة كانت تحديًا بنجاح صادق

الأكثر قراءة

عاجل| أول تعليق من الاحتلال على قرار مجلس الأمن بشأن الهدن الإنسانية فى غزة

"الكهرباء" تحدد آخر موعد للتعامل بنظام الممارسة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

المتحدة تمنح كل مرشح رئاسى 100 دقيقة إعلانية مجانًا وفقًا لتكافؤ الفرص

"حماس" تعلن خسائر الاحتلال فى كل محاور التوغل بغزة

3 دول تمتنع عن التصويت لصالح مشروع قرار مجلس الأمن لصالح غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

عملية تفكيك غزة.. المحاولات مستمرة

وائل لطفي

«هسس» إسرائيلى من مصر

ماجد حبته

حلُّهم الإنسانى.. اللا إنسانى!

حسين دعسة

من يهدد السِّلم العالمى والاستقرار الإقليمى؟

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

لواء.حمدى البطران

التصعيد الإسرائيلى

محمد رفعت

مصر فى القمة!

حسين دعسة

لماذا كتب الملك عبدالله الثاني عن حرب غزة في الواشنطن بوست..؟!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين قصف الاحتلال محيط المستشفى الميدانى الأردنى فى غزة

أرض التوتر.. هل تدخل الضفة الغربية دائرة الحرب بين إسرائيل وحماس؟

الأمم المتحدة لإسرائيل: المستشفيات ليست ساحات قتال