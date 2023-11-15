نبيلة مكرم لـ"الشاهد": التجربة المصرية خلال السنوات الأخيرة كانت تحديًا بنجاح صادق

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة لشؤون الهجرة السابقة، إن التجربة المصرية خلال 10 سنوات لم تكن سهلة وكان عنوانها التحدي.

وأضافت مكرم خلال حوارها لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز" أن التجربة المصرية شهدت العديد من التحديات المصحوبة بالنجاح، متابعة: "كل ما عاصرنا قبل 30 يونيو كان تحديًا كبيرًا جدًا والتحدي بعد ذلك هو إصلاح كل ما تم إفساده".

وأكدت أنها ترى التجربة المصرية خلال 10 سنوات تحديًا بنجاح صادق ومستمر.

وانطلقت الليلة، أولى حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية".. شهادات على 10 سنوات من التحدي، الشاهد يذاع يوميا في الحادية عشر مساء، على قناة إكسترا نيوز.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.