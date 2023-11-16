نبيلة مكرم تكشف لـ"الشاهد" اهتمام الرئيس بملف العالقين بالخارج ومتابعة تفاصيله

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السابقة، إن أطول الاجتماعات التي كانت مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأعطى خلالها الرئيس جهده وتفكيره هي وقت عودة العالقين بالخارج أثناء كورونا.

وأضافت، "مكرم"، خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن التدقيق من الرئيس كان بداية من صعودهم الطائرة وبعد وصولهم مصر، كيفية إجراء الفحص الطبي لهم وطريقة نقلهم لفنادق العزل والأطباء الموجودين واللجنة التي سيتم تنظيمها بين الوزارات المعنية لنحفظ حياة المواطنين القادمين من الخارج والمواطنين بالداخل.

وأكدت أنه كان يوجد اهتمام شخصي من الرئيس لنقل المصريين بالخارج خاصة أنه يوجد مدن لم يكن بها مطارات وكيف سيتم نقلهم، مشيرة إلى أنه بعد عمل الخطة الرئيس سار على الجدول رقم رقم، وسأل عن الشاب الذي توفى في أندونيسيا وكيف يتم نقل جثمانه، وكذلك سأل عن مناشدة أم لإحضار نجلها من بريطانيا وماذا تم فيها.

تفاصيل البرنامج

وانطلقت الليلة، أولى حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية".. شهادات على 10 سنوات من التحدي.. الشاهد يذاع يوميا في الحادية عشر مساء، على قناة اكسترا نيوز.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.