الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

محتجون يحتشدون فى وجه رئيس وزراء كندا: "عار عليك.. فلسطين ستكون حرة" (فيديو)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر لحظة احتشاد محتجين في وجه رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، داخل أحد المطاعم بمدينة فانكوفر بسبب مواقفه المؤيدة لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وظهر ترودو في مقطع الفيديو المتداول وهو محاط بالمحتجين، مساء الثلاثاء، مطالبين إياه بأن يدعو لوقف إطلاق النار في غزة.

وهتف المحتجون في وجه رئيس الوزراء الكندي قائلين: "فلسطين ستكون حرة"، و"أوقفوا إطلاق النار الآن"، و"فلسطين حرة حرة"، ما جعله يغادر على الفور بحماية عناصر وضباط الشرطة.

عقب ذلك، لاحق المحتجون رئيس الوزراء الكندي خارج المطعم وحاصروه، ورددوا: "يداك ملطختان بدماء الفلسطينيين" و"عار عليك" و"أوقفوا إطلاق النار الآن"، بينما رفع أحدهم علم فلسطين.

وكان ترودو قد صرح أمس الثلاثاء، بأن قتل النساء والأطفال والرضع في قطاع غزة المحاصر يجب أن يتوقف، في أشد انتقاداته لإسرائيل منذ اندلاع الحرب على غزة قبل أكثر من شهر.

وتمسكت كندا بموقفها بأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد حماس.

وقال ترودو: "أحث حكومة إسرائيل على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس. العالم يشاهد على شاشات التليفزيون، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، نستمع إلى شهادات الأطباء وأفراد الأسر والناجين والأطفال الذين فقدوا والديهم".

رئيس الوزراء الكندى دينة فانكوفر قطاع غزة فلسطين حماس إسرائيل

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