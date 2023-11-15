أستاذ تخطيط اقتصادى: أى خلل فى السلامة الإنشائية يخالف شروط التصالح فى البناء

قال الدكتور سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط الاقتصادي، إن تعديلات قانون التصالح الجديدة بمخالفات البناء تضمن مصلحة الدولة المصرية والمواطن معًا.

قانون التصالح الجديد

وأكد الدكتور سيف الدين فرج، خلال لقائه ببرنامج “90 دقيقة” المذاع عبر فضائية “المحور”، أنه في حال تم تحويل الجراجات إلى محلات تجارية فإن هذا الأمر بحاجة إلى التصالح مع الدولة.

وأضاف في حديثه، أنه يتم تحديد القيمة السوقية من خلال خبراء متخصصين في العقارات لتحديد أسعار الوحدات المخالفة، وذلك أسعار كل منطقة تختلف بصورة كبيرة.

نموذج عشرة

وأضاف في حديثه، أن أي خلل في السلامة الإنشائية لا يمكن أن يتم الموافقة عليها للتصالح وفي هذه الحالة سيتم إزالة المبنى حفاظًا على أرواح من به.

وتابع: "نموذج عشرة بمثابة معادلة لترخيص المباني، ويتم الحصول على هذا النموذج من خلال مجموعة من الإجراءات الأولية".