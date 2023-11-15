هل يكلمنا الله يوم القيامة فى وقت واحد؟.. أمين الفتوى يُجيب (فيديو)

أجاب الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على تساؤل متصل يدعي أحمد، مفاده هل يكلمنا الله فى وقت واحد يوم القيامة؟، مصداقًا لقول سبحانه وتعالي: "ما منكم من أحدٍ إلا سيُكلِّمُه اللهُ يومَ القيامةِ، ليس بينه وبينه تَرجمانُ".

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء: "من الخطأ أن نقيس فعل الله على فعل أنفسنا، نحن لا نستطيع أن نتحدث مع اثنين فى وقت واحد، لكن الله يقدر مثلما يرزق الناس جميعًا".

وتابع: "الله يرى ويسمع ويرزق الجميع فى وقت، كل الأمور تسير فى وقت واحد فى السماء والأرض بإرادة الله، ولا غرابة أن ربنا سبحانه سيكلم كل واحد بدون ترجمان، ربنا هو الخالق".



كما أجاب الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة مفاده إن كانت هناك مشاكل بينها وبين حماها وعندما اشتكت إلى والدها توفى على إثر المشكلة، فهى تشعر بذنب ماذا تفعل وهل صلاتها مقبولة؟.

وقال "لازم كل زوجة تحافظ على بيتها ولا تشتكى إلى أهلها حتى لا تكبر المشاكل بين الأهل وكذلك لا تدخل الحزن على والديها".

وأضاف: "والدها عرف سبب المشكلة حدثت له جلطة فمات، هذا أمر الله النافذ، والدك كان هيموت مهما كانت الأسباب، لكن أنتى رجعتى بيتك ولا تتحدثى مع حماكى، هو مالوش ذنب لكن أنتى لازم تسامحى، أما قصة قبول صلاتك، فصلاتك مقبولة".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد في عام ٢٠٢٣، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها.

وتبث قناة الناس عبر تردد رأسي 12054، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

https://youtu.be/roDESKAnEdM?si=x3q1pNUZfl7hfufU

https://youtu.be/1mYgLqS5Gvg?si=dQSfXCIJo5PaXVnY