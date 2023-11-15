عميد الأدب العربي صائد نوبل.. معجزة طه حسين التي لن تتكرر

لقب الدكتور طه حسين بعميد الأدب العربي هو أديبًا وناقدًا مصريًا، وعلمًا من أعلام الحركة الأدبية العربية في العصر الحديث، ومن أهمّ إنجازاته تطوير الرواية العربية، أمّا أشهر مؤلفاته فهو كتاب الأيام الذي نشره في عام 1929م وتناول فيه سيرته الذاتية بأسلوب إبداعي.

وُلِد طه حسين يوم الجمعة في 15 نوفمبر عام 1889 في قرية الكيلو بمحافظة المنيا وكان ترتيبه السابع بين إخوته.

فقد طه حسين بصره في طفولته بسبب رمد أصابه في عينيه ورغم ذلك أصرّ والده على إلحاقه بالكتّاب ليتعلّم ويحفظ القرآن الكريم والكثير من الأدعية والأشعار والقصص عن طريق السمع.

استطاع طه حسين أن يطلع على معظم أصول ومفردات وألفاظ اللغة العربية وأجادها، بعد ذلك انتقل إلى الأزهر في عام 1902، ثم اشترك في دروس المبتدئين لمدّة ثلاث سنوات، وحضر آخر درسين ألقاهما الشيخ الإمام محمد عبده

