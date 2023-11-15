الزمالك يمنح اللاعبين راحة سلبية بعد ودية توت عنخ أمون

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة من التدريبات، غدًا الخميس، عقب المباراة الودية التي خاضها الأبيض اليوم أمام توت عنخ أمون، وانتهت بفوز الزمالك بثنائية دون مقابل.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي نظيره الهلال الليبي يوم الأحد المقبل، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، استعدادًا لمباراة أبوسليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفيدرالية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبوسليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

من جانبه أشاد معتمد جمال، القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بالتجربة الودية التي خاضها الأبيض اليوم أمام توت عنخ أمون على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، استعدادًا للقاء أبوسليم الليبي المقبل في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وأوضح معتمد جمال أن المباراة الودية كانت مفيدة لتجربة بعض اللاعبين الذين كانوا بعيدين عن المشاركة مع الزمالك بصورة كبيرة في الفترة الماضية.

وأثنى القائم بأعمال المدير الفني على البنيني سامسون أكينيولا، مهاجم الفريق، موضحًا أن اللاعب كان يتدرب مع الفريق وبعيدًا عن المشاركة في المباريات خلال الفترة الماضية، لكنه يجتهد ويبذل قصارى جهده وسيكون له دور مع الفريق في الفترة المقبلة. وتابع قائلًا:" سنواجه الهلال الليبي يوم الأحد المقبل في بروفة ودية أخيرة قبل لقاء أبوسليم، واخترنا مواجهة الهلال بسبب تقارب مستواه مع فريق أبوسليم الليبي قبل مواجهة الأخير في الكونفيدرالية".

وأوضح معتمد جمال أنه طالب اللاعبين بالتركيز استعدادًا للقاء أبوسليم الليبي، وحذر من الاستهتار بالمنافس، وشدد على ضرورة تحقيق الفوز في اللقاء المقبل في بداية مشوار الفريق بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبوسليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.