معتمد جمال يثني على أداء سامسون مع الزمالك بعد ودية توت عنخ آمون

أثنى معتمد جمال، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على أداء البنيني سامسون أكينيولا في مباراة الفريق الودية أمام توت عنخ آمون التي أقيمت اليوم على ملعب "عبد اللطيف أبو رجيلة" استعدادًا لمواجهة أبو سليم الليبي في افتتاح لقاءات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

وتقام مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي يوم 26 نوفمبر على ستاد برج العرب في الإسكندرية.

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معتمد جمال: المباراة الودية كانت جيدة لتجهيز بعض اللاعبين

قال معتمد جمال في تصريحات صحفية "المباراة الودية التي خضناها كانت مفيدة من أجل تجربة بعض اللاعبين وتجهيزهم بعد كانوا بعيدين عن المشاركة مع الفريق بصورة كبيرة في الفترة الماضية".

وأشاد مدرب الزمالك بمستوى سامسون أكينيولا مهاجم الفريق موضحًا أن اللاعب كان يتدرب مع الفريق وبعيدًا عن المشاركة في المباريات خلال الفترة الماضية لكنه يجتهد ويبذل قصارى جهده وسيكون له دورًا مع الفريق في الفترة المقبلة.

وأردف: "سنواجه الهلال الليبي يوم الأحد المقبل في بروفة ودية أخيرة قبل مواجهة أبو سليم، واخترنا مواجهة الهلال بسبب تقارب مستوى الفريق مع فريق أبو سليم الذي سنواجهه في الكونفدرالية".

وأتم تصريحاته قائلًا: "طالبت اللاعبين بالتركيز استعدادا للقاء أبو سليم وحذرت من الاستهتار والتهاون بالمنافس وضرورة تحقيق الانتصار في بداية مشوار الفريق بدور المجموعات في كأس الكونفدرالية".

الزمالك يفوز على توت عنخ آمون وديًا

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بصعوبة وديًا على توت عنخ آمون بهدفين دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، عبد الرحمن نفاد وحاتم سكر ومحمد عبد الغني وأحمد ذكي وأيمن الجزار ومحمد حسام " بيسو" ومحمد أشرف " روقا" وكريم عبد الحق ومحمد صلاح وسامسون أكينيولا وناصر منسي.

سيطر الزمالك على مجريات المباراة منذ البداية وهدد مرمى توت عنخ أمون عن طريق البنيني سامسون أكينيولا من خلفية مزدوجة أنقذها الحارس، وبمرور الوقت حاول الضيوف مبادلة الزمالك الهجمات.

وتوالت محاولات الأبيض لتسجيل هدف التقدم لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني دفع الجهاز الفني لفريق الزمالك بكل من، معاذ علاء الدين عمرو السيسي ونبيل عماد دونجا ويوسف أوباما ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" بدلا من عبد الرحمن نفاد ومحمد عبد الغني محمد أشرف " روقا" وكريم عبد الحق ومحمد صلاح.

وواصل الزمالك سيطرته على مجريات الأمور في حين لم تكن هناك خطورة على مرمى الأبيض، وبعدها دفع الجهاز الفني بكل من محمد عبد الشافي وحمزة المثلوثي وإبراهيما نداي وسيد عبد الله " نيمار "بدلا من حاتم سكر وأيمن الجزار ومحمد حسام "بيسو" وناصر منسي.

وفي الدقيقة 69 أحرز البنيني سامسون أكينيولا الهدف الأول للزمالك من متابعة لرأسية أوباما التي ارتدت من الحارس ليسددها في المرمى، وفي الدقيقة 72 أضاف سامسون الهدف الثاني من رأسية بعدما تلقى عرضية من سيد عبد الله " نيمار" حولها برأسية على يسار الحارس.

وتوالت محاولات الزمالك للتسجيل في حين حاول الضيوف تقليص الفارق لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز الأبيض بثنائية.