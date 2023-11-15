الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: الرئيس السيسي قدم الكثير من الدعم للمرأة المصرية

هند رشاد
هند رشاد

رحّبت هند رشاد، عضو مجلس النواب عن مستقبل وطن، بالحضور من حشود المواطنين، ودعت بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة، مؤكدة  أن الأحداث الحالية سواء الإقليمية أو العالمية وما تواجهه مصر من تحديات، موضحة أن الخطوات الاستباقية التي اتخذتها القيادة السياسية في مجال التنمية والبنية التحتية وبناء قدرات الدولة تؤكد أننا أمام قيادة واعية بالتحديات التي تواجه البلاد.

وأضافت في كلمتها بمؤتمر مستقبل وطن لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، أن أن هذا الحشد يعكس مدى التأييد الشعبي القوي الذي يحظى به الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتباره قائد الدولة وانه قدم العديد للمرأة المصرية في شتى المجالات ودعمها بشكل مستمر خلال السنوات الماضية.

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قيادى بـ"مستقبل وطن": الرئيس السيسى نجح فى تنفيذ خطة النهوض بالدولة المصرية

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قيادي بـ"مستقبل وطن": مصر عززت صمود الفلسطينيين وكسرت حصار غزة

حضر المؤتمر جموع غفيرة من المواطنين من كافة قرى ومراكز الجيزة يحملون اللافتات المؤيدة والأعلام وصور المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مؤكدين وقوفهم ودعمهم الكامل له في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

هند رشاد مستقبل وطن مجلس النواب الاقليمية الخطوات الاستباقية

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