تبدأ في 26 نوفمبر.. الكنيسة الأرثوذكسية تستعد لاستقبال "صوم الميلاد المجيد"

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لبدء صوم الميلاد المجيد، يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر المقبل.

ويعد صوم الميلاد المجيد من الأصوام ذات الدرجة الثانية في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والمسموح فيها بأكل السمك.

وخلال صوم الميلاد المجيد يترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر، وبلاد المهجر قداسات صوم الميلاد 2023، وذلك طيلة فترة الصوم، وتقيم الكنائس خلال فترة الصوم أكثر من قداسًا لمشاركة أكبر عددًا من الأفراد في قداسات الصوم.

وتتميز فترة صوم الميلاد المجيد، بالطقوس الروحية، من أهمها، صلوات تسبحة كيهك، خلال شهر كيهك القبطي، وهي صلوات ينتظرها الأقباط سنويًا.

وتقدر مدة أيام الصوم بحوالي 43 يومًا ينتهي دائمًا في 29 كيهك والموافق 8 يناير.

ويضم صوم الميلاد المجيد 40 يوم تصومها الكنيسة لاستقبال ميلاد يسوع المسيح، كما صام موسى 40 يوم قبل أن يتسلم كلمة الله المكتوبة، بالإضافة 3 أيام تذكار معجزة نقل جبل المقطم في وقت القديس سمعان الخراز كما صام أباء الكنيسة قديمًا.

وتنقسم أصوام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من حيث درجة النسك إلى أصوام الدرجة الأولى وأصوام الدرجة الثانية.

وسمحت الكنيسة بأكل السمك في بعض الأصوام للتخفيف علي المؤمنين بسبب كثرة أيام الصيام واحتياج البعض للبروتين الحيواني، وقسَّمت الكنيسة الأصوام إلى قسمين: أصوام الدرجة الأولى وأصوام الدرجة الثانية.

ما هي الأصوام التي تعرف بـ"الدرجة الثانية"؟

الأصوام ذات الدرجة الثانية في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هي التي يجوز فيها أكل السمك وتتمثل في:-

1 - صوم الميلاد

مدته: 43 يوما

موعده: من 16 هاتور حتى 29 كيهك 25 نوفمبر حتى 7 يناير

2 - صوم الرسل

مدته: متغيرة

موعده: من اليوم التالي لعيد العنصرة حتى 5 أبيب

3 - صوم العذراء

مدته: 15 يوما

موعده: من 1 - 16 مسرى 7 أغسطس حتي 22 أغسطس