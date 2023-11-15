الأربعاء 15 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مراسل "إكسترا نيوز": مصر تقدم كل التسهيلات لجميع الجنسيات فى عبور معبر رفح

معبر رفح
معبر رفح

قال عوض الغنام، مراسل قناة "إكسترا نيوز" إن السلطات المصرية أتاحت كل الفرص أمام وفد الصحفيين الأجانب الذي زار معبر رفح اليوم، مشيرًا إلى أن هناك من أنتج تقاريره وهناك من التقى بعدد من الأجانب الذين عبروا والأسر الفلسطينية الذين شكروا مصر على جهودها منذ بداية الأزمة.

وأضاف مراسل "إكسترا نيوز" أن مصر قدمت للأشقاء الفلسطينيين الذين عبروا معبر رفح كل التسهيلات اللازمة بداية من سيارة التطعيم التي تبعد عدة أمتار عن المعبر وكذلك الحجر الصحي وكل الخدمات العلاجية والصحية التي تقدمها مصر.

وتابع: "بالأمس عبر نحو 800 مواطن بينهم 159 مصريًا والباقي من جنسيات مختلفة من جميع أنحاء العالم من ضمنهم 55 روسيًا"، مؤكدًا أن مصر تسهل الإجراءات على كل الجنسيات، وهذا تعهد للخارجية المصرية لتقديم كل هذه التسهيلات.

وأكد أن الصحفيين الأجانب الذين زاروا معبر رفح لمسوا ذلك عن قرب وصوروا أسطولًا من سيارات الإعانات والدعم المصري.

مصر معبر رفح السلطات المصرية قطاع غزة الاسر الفلسطينية اكسترا نيوز

مواد متعلقة

"إكسترا نيوز": دخول أول شاحنة وقود من معبر رفح إلى غزة نقطة تحول كبيرة

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

إيقاف تراخيص السيارات 6 أشهر حال التلاعب باللوحات المعدنية

أول تعليق من فيتوريا على مطالب ضم “شيكابالا” للمنتخب.. ويكشف موقف صبحى وفتوح

شوبير: عمر كمال عبدالواحد أولى صفقات الأهلى فى شتاء 2024 (فيديو)

أول رد لأسرة سعاد حسنى على تكذيب زواجها من عبدالحليم حافظ (خاص)

خبير مصرفى يكشف سبب رفع البنك المركزى حدود التعاملات اليومية والشهرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

من يهدد السِّلم العالمى والاستقرار الإقليمى؟

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

لواء.حمدى البطران

التصعيد الإسرائيلى

محمد رفعت

مصر فى القمة!

حسين دعسة

لماذا كتب الملك عبدالله الثاني عن حرب غزة في الواشنطن بوست..؟!

ماجد حبته

فلسطين في قمة أبيك

منى رجب

مصر تنتصر لفلسطين برفض التهجير وإعلان حل الدولتين

وائل لطفي

موسم الأكاذيب ضد مصر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

أرض التوتر.. هل تدخل الضفة الغربية دائرة الحرب بين إسرائيل وحماس؟

الأمم المتحدة لإسرائيل: المستشفيات ليست ساحات قتال

الاحتلال الإسرائيلى: أوصلنا أغذية أطفال على ظهر "الدبابات" إلى مستشفى الشفاء