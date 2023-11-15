مراسل "إكسترا نيوز": مصر تقدم كل التسهيلات لجميع الجنسيات فى عبور معبر رفح

قال عوض الغنام، مراسل قناة "إكسترا نيوز" إن السلطات المصرية أتاحت كل الفرص أمام وفد الصحفيين الأجانب الذي زار معبر رفح اليوم، مشيرًا إلى أن هناك من أنتج تقاريره وهناك من التقى بعدد من الأجانب الذين عبروا والأسر الفلسطينية الذين شكروا مصر على جهودها منذ بداية الأزمة.

وأضاف مراسل "إكسترا نيوز" أن مصر قدمت للأشقاء الفلسطينيين الذين عبروا معبر رفح كل التسهيلات اللازمة بداية من سيارة التطعيم التي تبعد عدة أمتار عن المعبر وكذلك الحجر الصحي وكل الخدمات العلاجية والصحية التي تقدمها مصر.

وتابع: "بالأمس عبر نحو 800 مواطن بينهم 159 مصريًا والباقي من جنسيات مختلفة من جميع أنحاء العالم من ضمنهم 55 روسيًا"، مؤكدًا أن مصر تسهل الإجراءات على كل الجنسيات، وهذا تعهد للخارجية المصرية لتقديم كل هذه التسهيلات.

وأكد أن الصحفيين الأجانب الذين زاروا معبر رفح لمسوا ذلك عن قرب وصوروا أسطولًا من سيارات الإعانات والدعم المصري.