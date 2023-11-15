الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بسبب أحداث غزة.. هاني شاكر يُقرر تأجيل حفلاته في لبنان

هاني شاكر
هاني شاكر

قرر أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر، تأجيل حفله في بيروت في دولة لبنان، والمفترض إقامته مطلع شهر ديسمبر المقبل 2023، وذلك بسبب تصاعد الأحداث على الأراضي الفلسطينية واستمرار قصف الجيش الإسرائيلي لأهالي غزة وجنوب لبنان.

وقال ميشال عويس، متعهد حفل الفنان هاني شاكر في بيروت، في تصريحات تلفزيونية، إن أمير الغناء العربي قرر تأجيل حفله بسبب الأحداث الأليمة التي يمر بها أهالي غزة وما يحدث في جنوب لبنان من قصف وتدمير من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار متعهد حفل الفنان هاني شاكر إلى أن الحفل كان من المقرر إقامته يوم 2 ديسمبر المقبل في  بيروت، ولكن أوصى هاني شاكر بتأجيله لآخر شهر ديسمبر نظرًا لتصاعد الأحداث في غزة وتم الاتفاق على ذلك، وخلال الأسابيع المقبلة ستتضح الأمور أكثر فأكثر، موضحًا أنه كان هناك إقبال كبير على الحفل منذ لحظة إعلانه وحقق مبيعات كبيرة، وأكد متعهد حفل هاني شاكر، أن هذا التعاون ليس الأول مع الفنان، وهناك الكثير من التعاون في المستقبل.

أحدث أعمال الفنان هاني شاكر

وطرح هاني شاكر مؤخرًا 3 أغانٍ، وهي أغنية بلاد البخت، والتي احتلت قائمة التريند وقت نزولها لأكثر من 3 أسابيع، وأغنية الكبير، وأغنية مروق، ولكنه أوقف حاليًا العمل في باقي الأغاني، وأجل عددًا كبيرًا من الحفلات خلال الفترة المقبلة بسبب الوضع الراهن في فلسطين، وتضامنًا مع أحداث غزة.

واستنكر هاني شاكر، الاعتداء الغاشم الذي يرتكبه الإسرائيليون على أهالي غزة مؤخرًا، ونشر "شاكر" مقطع فيديو من كليب "أنا عربي" عبر حسابه على إنستجرام، وعلق عليه قائلًا: "أنا عربي ورافض صمتي كاتم إحساس جوايا والشعب العربي في صفي هقول ويرد ورايا".

أحدث أعمال الفنان هاني شاكر الفنان هاني شاكر تأجيل حفله في بيروت دولة لبنان الأراضي الفلسطينية قصف الجيش الإسرائيلي

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