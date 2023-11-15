القليوبية تطلق مبادرة "ساعة لغزة" للتبرع بالدم للشعب الفلسطيني

أكد المشاركون في إطلاق مبادرة الهلال الأحمر المصري بالقليوبية "ساعة لغزة"، وافتتاح أول بنك للدم بمقر الجمعية ببنها دعمهم لتحركات القيادة السياسية لدعم الأخوة الفلسطينيين والقضية الفلسطينية داعين إلي وقف حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال في غزة رافضين محاولات تهجير أهالي غزة.

وأوضحت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، خلال افتتاح اول بنك دم مركزي لجمعية الهلال الأحمر بالقليوبية وإطلاق مبادرة ساعة لغزة بمقر الجمعية ببنها أن مصر كانت الدولة الوحيدة التي سعت منذ الساعات الأولى للأحداث لدعم الأخوة في غزة وساهمت في سرعة وصول المساعدات بكافة أنواعها ودخولها عبر معبر رفح، مشيرة إلى أن دور القيادة السياسية لدعم الأشقاء الفلسطينيين هو الأبرز في العالم أجمع.

كما بادر الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، بالتبرع بالدم كأول متبرع في بنك الدم الجديد في الهلال الأحمر بالقليوبية، داعيًا كل المشاركين وأهالي المحافظة بالمشاركة في حملة البنك لدعم غزة والتبرع بالدم لمساندة الأشقاء هناك.

وقال الشيخ عبد الحميد رخا رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري بالقليوبية، إنه جرى إرسال عددًا من دفعات المساعدات المصرية إلى غزة، مشيرًا إلى مشاركته في توصيلها للأخوة هناك حيث قدمت مصر أكثر من 38% من المساعدات الغذائية والطبية للأشقاء هناك، واصفًا الوضع هناك بالكارثي والذي تحاول مصر قيادة وشعبًا للحد منه ووقفه بكافة الجهود الرامية لمساندة الشعب الفلسطيني ورفض التهجير ووقف الاعتداءات الغاشمة.

وأضاف أن هدف البنك الجديد هو تقديم خدمة الإغاثة للمواطنين، مشيرًا إلى أنه جرى أيضًا تدشين حملة تبرعات عينية كبرى من القليوبية لغزة تحت شعار "ساعة لغزة".



وأوضح النائب أبو سريع أمام عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الهلال الأحمر بالقليوبية، أن أولى أنشطة بنك الدم الجديد هو تدشين حملة للتبرع بالدم لصالح غزة وفلسطين وستكون أول فعالياتها في نادي بنها الرياضي غدًا الخميس.