الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المؤبد لعامل فى اتهامه بقتل سيدة بسبب خلافات حول التحصل على المخدرات بكرداسة

ارشيفية
ارشيفية

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة عامل زراعى بالسجن المؤبد، فى اتهامه بقتل سيدة بسبب خلافات حول التحصل على المواد المخدرة بمنطقة كرداسة.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 994 لسنة 2023 جنايات كرادسة، للمتهم "أ. س"، 23 سنة،  جنايني، في يوم 15 نوفمبر 2022، قتل المجني عليها "م. أ"،  عمدا بغير سبق إصرار او ترصد بأنه على أثر خلاف نشب بينهما استهل السلاح الأبيض "خنجر"، مسددا لها عدة طعنات استقروا بأنحاء جسدها محدثا إصابتها الموصوفة والتي أدت إلى وفاتها.

وتابعت التحقيقات أن المتهم أحرز سلاح أبيض "خنجر" بدون مسوغ قانوني وفي غير أحوال الضرورة المهنية أو الحرفية.

عامل زراعي السجن المؤبد قتل سيدة المواد المخدرة كرداسة

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