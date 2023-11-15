السجن 3 سنوات لـ 5 متهمين باستعراض القوة بالبدرشين

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة 5 متهمين بالسجن 3 سنوات؛ لاتهامهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد ضد أحد الأشخاص في البدرشين.



جاء في أمر الإحالة بالقضية رقم 10780 لسنة 2014 جنايات قسم البدرشين، والمقيدة برقم 2138 لسنة 2015 كلى جنوب الجيزة، بعد الاطلاع على الأوراق وما تم بها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة الأول حسن. ع. م السن 41 سنة، سائق مقيم بالبدرشين، وعمرو. م. ع، وعاصم. م. ع، 17 سنة، طالب، وعلي. م. ا السن 19 سنة طالب "هارب"، وأحمد. ع. م "هارب".

وأنهم في يوم 8/9/2014 أحرز المتهم الأول وحاز المتهم الثاني والثالث والرابع والخامس بواسطته سلاح ناري غير مششخن فرد خرطوش بدون ترخيص على النحو المبين بدائرة مركز البدرشين بمحافظة الجيزة.



كما أحرز المتهم الأول وحاز المتهم الثاني والثالث والرابع والخامس بواسطته وذخائر بدون ترخيص مما تستعمل على السلاح النارى محلى الإتمام الأول على النحو المبين بالتحقيقات، حيث أن المتهمين جميعًا قاموا بإضرام النيران عمدًا بمساكن المجنى عليهم رامى. جوحنا وذلك بأن قاموا بإلقاء مواد معجلة للاشتعال مساكنهم فامتدت النيران على محتويات مساكنهم واحرقتها.

المتهمون جميعًا استعرضوا القوة والتلويح بالعنف والتهديد هما يقصد ترويع المواطنين من أهالي القرية، وذلك حال حيازتهم للسلاح الناري أخيرة منها في الهواء مما أدى لبث الرعب والفزع فى قلوب المواطنين من أهالي القرية وتعريض حياتهم للخطر على فرد خرطوش، وقام الأول بإطلاق النيران.



وأضافت التحقيقات أن المتهم الأول تسبب خطأ في إصابة المجنى عليه رامى. ج باستخدام فرد خرطوش كان بحوزته، وكان ذلك دائمًا عن رعونته وعدم احترازه بأن أطلق عيارا ناريا تجاهه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.