الأربعاء 15 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن 3 سنوات لـ 5 متهمين باستعراض القوة بالبدرشين

سجن
سجن

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة 5 متهمين بالسجن 3 سنوات؛ لاتهامهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد ضد أحد الأشخاص في البدرشين

جاء في أمر الإحالة بالقضية رقم 10780 لسنة 2014 جنايات قسم البدرشين، والمقيدة برقم 2138 لسنة 2015 كلى جنوب الجيزة، بعد الاطلاع على الأوراق وما تم بها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة الأول حسن. ع. م السن 41 سنة، سائق مقيم بالبدرشين، وعمرو. م. ع، وعاصم. م. ع، 17 سنة، طالب، وعلي. م. ا السن 19 سنة طالب "هارب"، وأحمد. ع. م "هارب".

وأنهم في يوم 8/9/2014 أحرز المتهم الأول وحاز المتهم الثاني والثالث والرابع والخامس بواسطته سلاح ناري غير مششخن فرد خرطوش بدون ترخيص على النحو المبين بدائرة مركز البدرشين بمحافظة الجيزة. 

كما أحرز المتهم الأول وحاز المتهم الثاني والثالث والرابع والخامس بواسطته وذخائر بدون ترخيص مما تستعمل على السلاح النارى محلى الإتمام الأول على النحو المبين بالتحقيقات، حيث أن المتهمين جميعًا قاموا بإضرام النيران عمدًا بمساكن المجنى عليهم رامى. جوحنا وذلك بأن قاموا بإلقاء مواد معجلة للاشتعال مساكنهم فامتدت النيران على محتويات مساكنهم واحرقتها.

المتهمون جميعًا استعرضوا القوة والتلويح بالعنف والتهديد هما يقصد ترويع المواطنين من أهالي القرية، وذلك حال حيازتهم للسلاح الناري أخيرة منها في الهواء مما أدى لبث الرعب والفزع فى قلوب المواطنين من أهالي القرية وتعريض حياتهم للخطر على فرد خرطوش، وقام الأول بإطلاق النيران.

وأضافت التحقيقات أن المتهم الأول تسبب خطأ في إصابة المجنى عليه رامى. ج باستخدام فرد خرطوش كان بحوزته، وكان ذلك دائمًا عن رعونته وعدم احترازه بأن أطلق عيارا ناريا تجاهه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.

محكمة جنايات جنوب الجيزة السجن إضرام النيران البدرشين الجيزة

مواد متعلقة

إصابة شخصين إثر انقلاب دراجة بخارية فى البدرشين

المعمل الجنائى يعاين مصنع إسفنج البدرشين لتحديد أسباب الحريق

المشدد 5 سنوات لعامل بتهمة تزوير أوراق رسمية فى البدرشين

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

شوبير: عمر كمال عبدالواحد أولى صفقات الأهلى فى شتاء 2024 (فيديو)

وثائق تكشف مشروع "البراق" الإخوانى وعلاقته بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء

كيف نجحت مصر في جذب الشركات العالمية لتصنيع السيارات محليًا؟

أول رد لأسرة سعاد حسنى على تكذيب زواجها من عبدالحليم حافظ (خاص)

الذهب عند أعلى مستوى في أسبوع مع انخفاض الدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

من يهدد السِّلم العالمى والاستقرار الإقليمى؟

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

لواء.حمدى البطران

التصعيد الإسرائيلى

محمد رفعت

مصر فى القمة!

حسين دعسة

لماذا كتب الملك عبدالله الثاني عن حرب غزة في الواشنطن بوست..؟!

ماجد حبته

فلسطين في قمة أبيك

منى رجب

مصر تنتصر لفلسطين برفض التهجير وإعلان حل الدولتين

وائل لطفي

موسم الأكاذيب ضد مصر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

أرض التوتر.. هل تدخل الضفة الغربية دائرة الحرب بين إسرائيل وحماس؟

الأمم المتحدة لإسرائيل: المستشفيات ليست ساحات قتال

الاحتلال الإسرائيلى: أوصلنا أغذية أطفال على ظهر "الدبابات" إلى مستشفى الشفاء