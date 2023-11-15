الكاثوليكية تحتفل بذكرى الطوباوية مريم للآلام (هيلين ماريا دي شابوتين دي نوفيل)

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية بذكرى الطوباوية مريم للآلام (هيلين ماريا دي شابوتين دي نوفيل) وبهذه المناسبة طرح الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، نشرة تعريفية قال خلالها إنه ولدت هيلين دي شابوتين، مؤسسة مرسلات مريم الفرنسيسكانية، في 21 مايو 1839 لعائلة من أصول لورين وبريتون القديمة، في فرنسا.

رهبنتها

دخلت دير الكلاريس وعاشت خبرة روحية عميقة ستصبغ كل حياتها.

اضطهرها مرضها إلى مغادرة الحصن لتدخل في رهبنة مريم التعويضية، وعندما كانت لا تزال في مرحلة الابتداء سافرت إلى مرسيليا لتصل إلى مادوريه بالهند، وهي تبلغ من العمر 28 عامًا.

وأصبحت الرئيسة الإقليمية للمنازل الثلاثة التي افتتحتها الجماعة في شبه القارة الهندية، وهذا المنصب، الذي مارسته لمدة تسع سنوات، سيمنحها خبرة واسعة في الحياة التبشيرية ومشاكلها. في عام 1874 توسع مجالها التبشيري بشكل أكبر من خلال تأسيس منزل جديد في أوتاكاموند، في جبال نيلجيريس، في عام 1876، بعد 11 سنة وبسبب أزمة معقدة وجدت نفسها خارج الدير مسؤولة عن عشرين اختا من مادوري ملتفين حولها وفي نهاية العام نفسه، غادرت مع اثنين من رفيقاتها إلى روما لتقدم للبابا بيوس التاسع رغبتها في الاستمرار في التكريس الرهباني، فسمح لها البابا بيوس التاسع في 6 يناير 1877م تأسيس رهبة مرسلات مريم التي أصبحت فيما بعد ابنه القديس فرنسيس متخذة اسم الفرنسيكانيات مرسلات مريم.

ورقدت الأم مريم للآلام في سانريمو في 15 نوفمبر 1904م، وأعلنها البابا القديس يوحنا بولس الثاني طوباوية في 20 أكتوبر عام 2002م.