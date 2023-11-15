الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي: التحديات كبيرة ولكننا مصممون على النجاح بدعم المصريين

المؤتمر الصحفي للحملة
المؤتمر الصحفي للحملة الانتخابية للرئيس السيسي بالإسكندرية

أكد العميد وسام صبري، المدير التنفيذي للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، إن الحملة جامعة تشاركية وأبوابها مفتوحة للجميع لتأخد مساراتها الطبيعية وتجمع مطالب وأفكار ومقترحات المؤيدين وكذلك غير المؤيدين، لبحثها ودراستها وإمكانية تنفيذها.

وأضاف، خلال المؤتمر المُقام على هامش افتتاح مقر الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، بالإسكندرية: "إننا نعلم أن التحديات قد تكون كبيرة، ولكننا مصممون على تحقيق النجاح والتفوق بفضل دعم المصريين"، مشيرًا إلى أن مكتب الحملة الانتخابية للرئيس السيسي في الإسكندرية كما هو في المكتب الرئيسي يمتزج بين الخبرة والشباب، وأن الحملة تمثل ميدانًا لتلاقي وتواصل بين جميع شرائح المجتمع.

تخفيض الدعايا الانتخابية لدعم فلسطين 

وأشار إلى توجيه المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، بتخفيض أوجه الدعاية الانتخابية بالحملة الرسمية إلى حدودها الدنيا، دعمًا لأشقائنا في فلسطين، كما وجّه أيضًا جميع الأحزاب والنقابات الداعمة بتوجيه التبرعات الموجهة للحملة للتبرع بها لحساب للجمعيات والمنظمات الداعمة للقضية الفلسطينية بشكل عام وعلى رأسها منظمة "حياة كريمة"، كما شاركت الحملة أيضًا بحملة التبرع بالدم لأشقائنا في فلسطين.

الحملة الإنتخابية عبد الفتاح السيسي محافظة الاسكندرية القضية الفلسطينية الانتخابات الرئاسية

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