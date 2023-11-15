الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

افتتاح المقر الانتخابي للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالإسكندرية

افتتاح مقر الحملة
افتتاح مقر الحملة الانتخابية للرئيس السيسي

افتتح اليوم الأربعاء، مقر الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي محافظة الإسكندرية، بحضور العميد وسام صبري، المدير التنفيذي للحملة، وأعضاء الحملة الانتخابية.

وقال العميد وسام صبري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده على هامش افتتاح مقر الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن افتتاح المقر بالإسكندرية يعكس اهتمامنا الراسخ بتحقيق الأهداف المرغوبة، وتطلعاتنا لتحقيق مشهد انتخابي متميز، أمام العالم يعكس ثقة الشعب المصري في قيادته السياسية الحالية، ومدى الإصلاح السياسي الذي تم في الدولة المصرية في السنوات الأخيرة.

وأضاف أن هذا المقر يعد مركز حيوي يضم جميع فئات المجتمع لتحقيق طموحاتنا المشتركة نحو تطوير وتعزيز مصرنا الحبيبة، ويعد منصة للتفاعل والتعاون، حيث سيحتضن كافة الداعمين للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي من جميع فئات المجتمع المصري الذين سيساهمون بالخروج بمشهد انتخابي يليق بالدولة المصرية.

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات بانطلاق الحملات الانتخابية للمرشحين اعتبارا من 9نوفمير وحتى موعد الصمت الدعائي في 29 نوفمبر الجاري بالنسبة لانتخابات المصريين في الخارج والمقرر إجراؤها أيام (1، 2، 3) من شهر ديسمبـر المقبل، بينما يبدأ الصمت الدعائي داخل مصر في 8 ديسمبر حيث ستُجرى الانتخابات في الداخل أيام (10 و11 و12) من شهر ديسمبر.

مؤتمرات حاشدة لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي 

وشهدت الإسكندرية عدة مؤتمرات تم تنظيمها لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية القادمة، والتي شملت مؤتمرًا حاشدًا لأمانة الإسكندرية بحزب مستقبل وطن بحضور لفيف من الشخصيات العامة، بالإضافة إلى مؤتمر نظمه حزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، ومؤتمر حزب مصر أكتوبر والذي شارك به أعداد كبيرة من الشخصيات المجتمعية وأهالي الإسكندرية.

افتتاح مقر الحملة الانتخابية للرئيس السيسي

افتتاح مقر الحملة الانتخابية للرئيس السيسي
افتتاح مقر الحملة الانتخابية للرئيس السيسي
افتتاح مقر الحملة الانتخابية للرئيس السيسي
افتتاح مقر الحملة الانتخابية للرئيس السيسي
افتتاح مقر الحملة الانتخابية للرئيس السيسي
افتتاح مقر الحملة الانتخابية للرئيس السيسي
افتتاح مقر الحملة الانتخابية للرئيس السيسي
افتتاح مقر الحملة الانتخابية للرئيس السيسي

افتتاح مقر الحملة الانتخابية للرئيس السيسي
افتتاح مقر الحملة الانتخابية للرئيس السيسي
افتتاح مقر الحملة الانتخابية للرئيس السيسي
افتتاح مقر الحملة الانتخابية للرئيس السيسي
الحملة الإنتخابية عبد الفتاح السيسي محافظة الاسكندرية الرئيس السيسي مقر الحملة الانتخابية

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