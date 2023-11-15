إشادات بفريق عمل المنصات التعليمية والمعلمين المشاركين فى دعم طلاب الوادي الجديد

أشاد المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، بالتعاون الملموس من قبل فريق العمل بالمنصات التعليمية ومعلمى المواد الدراسية المختلفة المشاركين فى تقديم المحاضرات ودعم طلاب المحافظة بجميع المراحل التعليمية.

تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، الدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ.

يأتى ذلك فى إطار إطلاق المنصات التعليمية الشهر الماضى لدعم طلاب المحافظة (on line ) لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور ومحاربة الدروس الخصوصية، حيث لاقى البرنامج تفاعل إيجابى من الطلاب مع المعلمين من خلال طرح الاسئلة والاستفسارات وتلقى الاجابات على الفور.

وحرص أحد المعلمين المشاركين بالمحاضرات فى تقديم جائزة لأفضل تفاعل قدمها معلم/ اللغة العربية هيثم حمدى حسن للطالبة نور محمود ابراهيم من مدرسة الشهداء الإعدادية بالخارجة.



رابط جدول المنصة التعليمية

https://livestream.moe.gov.eg/login

والدخول بالايميل الموحد للطالب

وكيل التعليم: ندوات تثقيفية بالقطاع

قال سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، انه جرى تنظيم ندوة تثقيفية توعوية للعاملين بقطاع تعليم المحافظة تحت عنوان بلدى أمانة وفرع المجلس القومى للمرأة وبالتنسيق مع إدارة الاتصال السياسى بالمديرية.

تضمنت الندوة مناقشة مجموعة من الموضوعات الهامة منها الإنجازات العظيمة والمشروعات القومية العملاقة التى تشهدها مصر فى تلك الفترة، ودور المرأة فى المجتمع ومشاركتها السياسية، ودور الاسرة في توعية الابناء واحترام العادات والتقاليد ودور المدرسة في تنشئة الأبناء والتواصل المستمر بين المدرسة والاسرة.

حاضر بالندوة فضيلة الدكتور عمر عبد الكريم مدير منطقة الوعظ بالمحافظة والأستاذة نادية ويصا مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالمحافظة.

وسط تفاعل متميز من الحضور وشهدت الندوة طرح مجموعة من الأسئلة الهامة التى تدور بأذهان الحاضرين وتلقى الإجابات والنصح والارشاد من المختصين.