الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

اعرف بلدك.. جولات تعريفية لطلاب المدارس بحلوان بقصر الأميرة خديجة (صور)

جولات تعريفية لطلاب
جولات تعريفية لطلاب المدارس بحلوان بقصر الأميرة خديجة

نظمت وحدة السكان بحي حلوان، بالتعاون مع الإدارة التعليمية، جولات تعريفية بقصر الأميرة خديجة، تضمّنت عددًا من الأنشطة والمحاضرات حول معالم تاريخية.

"أعرف بلدك".. جولات تعريفية لطلاب المدارس بحلوان بقصر الأميرة خديجة

وقال الحي في بيان له إنه "تم مد جسور التعاون مع قصر الأميرة خديجة بحلوان والإدارة التعليمية - التوجيه النفسي - بتفعيل برنامج "اعرف بلدك"، وقد تضمن البرنامج جولة تعريفية بقصر الأميرة خديجة وأهم الأحداث التي مرت على القصر في حقب مختلفة، وأهم أنشطة مكتبة الإسكندرية ومعرض المشغولات اليدوية، وندوه تثقيفية تحت عنوان «العمارة الإسلامية» تناولت الحديث عن شارع المعز، فن العمارة الإسلامية على مر العصور وأشهر جوامعها، السياحة الثقافية والدينية، الطرز المعمارية، خان الخليلي ومعالمه الأثرية.

"أعرف بلدك".. جولات تعريفية لطلاب المدارس بحلوان بقصر الأميرة خديجة

إرث كبير تركته لنا الدولتين الفاطمية والمملوكية

وأضاف البيان الذي نشره عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" أنه تم توضيح السياحة الثقافية والدينية ممثلة في الطراز المعماري والفني في جوامع ومساجد الدولة الفاطمية والمملوكية، والإرث الذي  تركته لنا من جوامع وأبواب وسُبل، مع إعطاء نبذة موجزة عن تاريخ الدولتين. كما تطرق الحديث إلى شارع المعز وخان الخليلي كنموذجين ثريين لتلك الحقبة، حيث حاضر للطلاب شريف جوروج وأسماء عبد الحميد من الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة.

"أعرف بلدك".. جولات تعريفية لطلاب المدارس بحلوان بقصر الأميرة خديجة

وضمت الجولة ٢٥ طالبة من مدرسة أم المؤمنين الثانوية للبنات بحلوان. وقدمت الدكتورة إيمان بنداري، مدير وحدة السكان بحلوان الشكر لفريق عمل قصر الأميرة خديجة، على رأسهم أيمن منصور، مدير القصر، هناء شعلة مدير البرامج، إلى جانب نجلاء محمد من التوجيه النفسي بالإدارة التعليمية بحلوان.

 

 

 

"أعرف بلدك".. جولات تعريفية لطلاب المدارس بحلوان بقصر الأميرة خديجة
"أعرف بلدك".. جولات تعريفية لطلاب المدارس بحلوان بقصر الأميرة خديجة
حلوان اعرف بلدك قصر الأميرة خديجة شارع المعز طلاب

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