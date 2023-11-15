الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

نتائج قرعة الدور التمهيدى الثاني والثالث لبطولة كأس مصر 2023/ 2024

كأس مصر
كأس مصر

أجريت في الثانية عشر ظهر اليوم الأربعاء، بمقر اتحاد الكرة، قرعة الدور التمهيدي الثاني والثالث لبطولة كأس مصر موسم 2023-2024.

جاء ذلك بحضور ناصر فراج مدير إدارة المسابقات باتحاد الكرة، وثروت نصر الدين، مقرر القسم الثالث ومندوبى الأندية المشاركة.

وأسفرت القرعة عن إقامة 28 مباراة في الدور التمهيدي جاءت كالتالى:

بتروجيت/ حلوان العام

النجوم/ المرج

المصرية للإتصالات/ اسكو

وادى دجلة/ الصيد

السكة الحديد/ هيلوبوليس

الترسانة/ العبور

الإنتاج الحربي/ مصر للتأمين

إيسترن كومباني/ تيم إف سي

النصر بالقاهرة/ اتحاد الشرطة

غزل المحلة/ سبورتنج كاسل

طنطا/ سمنود

الجمهورية بشبين/ مركز شباب بسيون

دكرنس/ بنى عبيد

المصنورة/ كفر الشيخ

كهرباء الإسماعلية/ الرباط والأنوار

بورفؤاد/ رأس البر

القناة/ الشرقية

بروكسى/ الإسكندرية للبترول

حرس الحدود/ دلفي

أبوقير للأسمدة/ الحمام

راية/ المصرى بالسلوم

مصر المقاصة/ الواسطى

لافيينا/ نجوم مصر

بترول أسيوط/ مركز شباب مغاغة

ديروط/ أسمنت أسيوط

توت عنخ أمون/ المنيا

الألمونيوم/ النصر للتعدين

مكادى/ أسوان.

وفي السياق ذاته، من المقرر إقامة المباراة النهائية من بطولة كأس مصر نسخة الموسم الماضي (2022/2023)، يوم الأربعاء الموافق 13 مارس من العام المقبل 2024، وتجمع بين القطبين الكبيرين الأهلي والزمالك.

وتقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي أو ملعب برج العرب الإسكندرية، أو ربما ملعب السلام.

وتجدر الإشارة إلى أن أخر قمة بين الأهلي والزمالك، جمعت الفريقين على لقب كأس مصر، كانت في نسخة 2020/2021، وتحديدا يوم 21 يوليو 2022، على ستاد القاهرة الدولي، واستطاع الفارس الأبيض خطف اللقب من أنياب منافسه اللدود المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.

ويمتلك النادي الأهلي، الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب كأس مصر، برصيد 38  بطولة، يليها غريمه التقليدي الزمالك برصيد 28 لقبا.

قرعة الدور التمهيدي بكأس مصر
قرعة الدور التمهيدي بكأس مصر
قرعة الدور التمهيدي بكأس مصر
قرعة الدور التمهيدي بكأس مصر
قرعة الدور التمهيدي بكأس مصر
قرعة الدور التمهيدي بكأس مصر
كأس مصر موسم 2023-2024 اتحاد الكرة قرعة الدور التمهيدي ببطولة كأس مصر قرعة الدور التمهيدي الثاني والثالث ببطولة كأس مصر لجنة المسابقات باتحاد الكرة

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