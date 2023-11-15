"حماة الوطن" يبدأ حملته بشمال سيناء لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى

أعلنت أمانة حزب "حماة الوطن" بمحافظة شمال سيناء، برئاسة المهندس هيثم رحمي، عن بدء الحملة الانتخابية لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

وقال المهندس هيثم رحمي، أمين الحزب بمحافظة شمال سيناء، في تصريحات له، إن الأمانة تطلق حملة لدعم المرشح الرئاسي بناءً على توجيهات حزب "حماة الوطن" المركزية، ضمن خطته الداعمة لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لولاية جديدة.

وأكد رحمي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو رجل المرحلة، وهو الذي دشن خطط تنمية عمرانية بسيناء، مشيرًا إلى أن سيناء لا تنسى دور القيادة السياسية في تطهيرها من براثن الإرهاب لتعود سيناء بلد الأمن والأمان.

ونشر الحزب بشمال سيناء لافتات دعم القيادة السياسية بالعديد من المناطق الرئيسية بالمحافظة تحمل شعار: "مشينا في طريق هنكمله.. تحيا مصر"