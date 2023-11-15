الأربعاء 15 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"حماة الوطن" يبدأ حملته بشمال سيناء لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى

الدعاية الانتخابية
الدعاية الانتخابية لحزب حماة الوطن بشمال سيناء

أعلنت أمانة حزب "حماة الوطن" بمحافظة شمال سيناء، برئاسة المهندس هيثم رحمي، عن بدء الحملة الانتخابية لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

وقال المهندس هيثم رحمي، أمين الحزب بمحافظة شمال سيناء، في تصريحات له، إن الأمانة تطلق حملة لدعم المرشح الرئاسي بناءً على توجيهات حزب "حماة الوطن" المركزية، ضمن خطته الداعمة لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لولاية جديدة.

وأكد رحمي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو رجل المرحلة، وهو الذي دشن خطط تنمية عمرانية بسيناء، مشيرًا إلى أن سيناء لا تنسى دور القيادة السياسية في تطهيرها من براثن الإرهاب لتعود سيناء بلد الأمن والأمان.

ونشر الحزب بشمال سيناء لافتات دعم القيادة السياسية بالعديد من المناطق الرئيسية بالمحافظة تحمل شعار: "مشينا في طريق هنكمله.. تحيا مصر"

حزب حماة الوطن الحملة الإنتخابية الرئيس عبد الفتاح السيسي شمال سيناء تنمية عمرانية القيادة السياسية

مواد متعلقة

محمد عيد: مجازر الاحتلال تنذر بكارثة ستطال المجتمع الدولي إن لم يتخل عن صمته

اجتماع تنظيمى لأمانة قطاع الأعمال لدعم الرئيس السيسى فى انتخابات 2024

"الاتحاد": لا مزايدة على مصر فى دعم الأشقاء وإسرائيل تواصل إعاقة دخول المساعدات

برلمانى: انتهاكات إسرائيل للقوانين الدولية بلغت أقصى درجات التبجح

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

وثائق تكشف مشروع "البراق" الإخوانى وعلاقته بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء

شوبير: عمر كمال عبدالواحد أولى صفقات الأهلى فى شتاء 2024 (فيديو)

قتل أبوه وشرب سيجارة.. تفاصيل جديدة في تهشيم مريض رأس والده بالزيتون

أول رد لأسرة سعاد حسنى على تكذيب زواجها من عبدالحليم حافظ (خاص)

سقوط قذائف فى كريات شمونة شمالى إسرائيل.. وصافرات الإنذار تدوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

من يهدد السِّلم العالمى والاستقرار الإقليمى؟

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

لواء.حمدى البطران

التصعيد الإسرائيلى

محمد رفعت

مصر فى القمة!

حسين دعسة

لماذا كتب الملك عبدالله الثاني عن حرب غزة في الواشنطن بوست..؟!

ماجد حبته

فلسطين في قمة أبيك

منى رجب

مصر تنتصر لفلسطين برفض التهجير وإعلان حل الدولتين

وائل لطفي

موسم الأكاذيب ضد مصر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

أرض التوتر.. هل تدخل الضفة الغربية دائرة الحرب بين إسرائيل وحماس؟

الأمم المتحدة لإسرائيل: المستشفيات ليست ساحات قتال

الاحتلال الإسرائيلى: أوصلنا أغذية أطفال على ظهر "الدبابات" إلى مستشفى الشفاء