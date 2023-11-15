الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسماعيلية: بدء التشغيل التجريبي لمشروع شبكة تجفيف قرية الحجاز

محافظ الإسماعيلية
محافظ الإسماعيلية

تفقد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، مشروع شبكة تجفيف قرية الحجاز "الكيلو ٢" تزامنًا مع بدأ التشغيل التجريبي للمشروع.

أبرز الحضور للجولة

جاء ذلك بحضور النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، عدد من نواب الإسماعيلية بمجلسي النواب والشيوخ، مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

تفاصيل مشروع تجفيف قرية الحجاز 

واستمع محافظ الإسماعيلية، لشرح تفصيلي للمشروع وما تم إنجازه من أعمال، حيث أوضح مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية أن مشروع إنشاء خط فلترة المياه الجوفية وشبكة التجفيف بقرية الحجاز في مرحلته الأولى يمتد بطول ٨ كيلومترات، للقضاء بشكل نهائي على مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية والسطحية بقرية الحجاز، والاستفادة من تلك المياه فى ري المسطحات الخضراء بالطريق الدائري، عن طريق الدفع النفقي أسفل ترعة بورسعيد، علي أن تنتهي كافة الأعمال خلال شهرين من الان.

الانتهاء من مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية

وكان محافظ الإسماعيلية قد وجَّه باتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية على وجه السرعة؛ للقضاء على مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية والسطحية بقرية الحجاز.

وكانت الأعمال قد بدأت بشكل فوري في شهر مايو ٢٠٢٣، والتي بدأت بأعمال الدفع النفقي أسفل ترعة بورسعيد؛ ومن ثم بدء إنشاء شبكة التجفيف، واستخدام المياه الجوفية والسطحية الناتجة عن أعمال الشفط والتجفيف في ري المسطحات الخضراء بالطريق الدائري.

وشدد محافظ الإسماعيلية على ضرورة إنشاء أسوار بمحيط البيارة الرئيسية لشبكة تجفيف قرية الحجاز، ووضع أغطية محكمة عليها بالإضافة للوحة التحكم الكهربائيه حفاظا على أرواح المواطنين، واتباع كافة الإجراءات الخاصة بالسلامة المهنية أثناء تنفيذ كافة الأعمال.

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