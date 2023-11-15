الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تموين الغربية: المخزون الاستراتيجي آمن والسلع الأساسية متاحة

محمد ابو هاشم
محمد ابو هاشم

أكد محمد هاشم مدير مديرية التموين بالغربية، توافر مخزون استراتيجي من السلع الغذائية الأساسية بالمحافظة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي وتعليمات الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، لتلبية احتياجات المواطنين كافة من خلال منفذها إضافة إلي  القطاع الخاص.

 

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وكشف عن مشاركة 87 منفذًا بمبادرة خفض الأسعار تتضمن 52 سلسلة تجارية بجانب 23 منفذًا  تابعًا لإحياء المحافظة و12 معرض سلعي موزعين علي 8 مراكز،

وأوضح خلال جوله علي منافذ صرف السلع التموينية في المحافظة بمشاركة المركز الاعلامي لوزارة التموين، أن  عدد البطاقات التموينية بالمحافظة مليون و250 الف بطاقة يستفيد منها  2.5 مليون مواطن.

أضاف ابو هاشم، وأن المحافظة يوجد بها 77 مكتب تموين، و31 مركز خدمة مطور خاصة بإصدار بطاقات التموين التالفة والفاقد والفصل الاجتماعي.

وأوضح أن إجمالي عدد منافذ صرف السلع التموينية تصل إلي  1800 منفذ علي مستوي المحافظة، تتضمن 1429 بدال تموين و360 فرع جمعيتي بالإضافة إلي 11 فرعًا المجمعات الاستهلاكية بجانب عدد 56 فرع للجمعيات التعاونية.

 

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وأكد مدير مديرية التموين بالغربية، حيث يتم توفير 3470  طن سكر علي البطاقات التموينية بسعر 12.60 جنيه للكيلو، بالإضافة إلي   1672 طن زيت شهريًا

ولفت إلى تنظم أكثر من 12 حملة يوميًا علي المنافذ السلعية والمخابز للتأكد من توافر المنتجات بالاسعار المعلنة مع المتابعة المستمرة للتأكيد من الجودة، فضلًا عن مراجعة الكميات المستلمة بناء علي المستندات والدفاتر الموجودة بالمخازن ومطابقته مع مايتم صرفه للمواطنين أصحاب البطاقات لمنع تلاعب ضعاف النفوس

زيادة ضخ السلع الغذائية وتخفيضات تصل لـ25%

و تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية، كميات من  السلع الغذائية  فى منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، ضمن مبادرة  تخفيض أسعار السلع  الأساسية، حيث يتم طرح السكر بسعر 27 جنيها، بجانب أيضا طرح منتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة تصل لـ 25%، فى إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين.

على جانب آخر، تستمر وزارة التموين  في مد منافذ شركات الجملة بالسلع التموينية المدعمة، حيث يتم صرف السلع لأصحاب البطاقات التموينية  بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، ويستفيد من دعم السلع ما يقرب من 64 مليون مواطن مقيدين بالبطاقات.

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