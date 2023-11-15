الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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شكري: معبر رفح مفتوح منذ اندلاع الأزمة.. وهناك دعوات سياسية ليس لها علاقة بمصلحة الفلسطينيين

سامح شكري
سامح شكري

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن مباحثات اليوم، مع وزير الخارجية والدفاع الأيرلندي، تركزت حول الأوضاع في غزة، وكانت فرصة للتأكيد على ضرورة إطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع الوزير الأيرلندي، أن الوضع الإنساني في غزة لا يُحتمل، لافتًا إلى أن مصر ترفض بشكل قاطع تصفية القضية الفلسطينية، على حساب دول الجوار.

وتابع: "معبر رفح مفتوح منذ اندلاع الأزمة، وما يتم من وقفات واحتجاجات لفتح المعبر هي دعوات تهدف لأغراض سياسية وليس لها علاقة بمصلحة أشقائنا في غزة". 

شكرى ايرلندا مصر غزة معبر رفح قطاع غزة

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