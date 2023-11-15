الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

تكريم نيافة الأنبا بيجول أسقف الدير المحرق من صحة أسيوط

الأنبا بيجول
الأنبا بيجول

كرم الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، نيافة الأنبا بيجول، أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل قسقام بأسيوط (المحرق)، وذلك للإسهامات المقدمة من الدير في مجال الصحة من خلال مستشفى سانت ماريا ومركز العذراء الحنونة لعلاج الأورام التابعين للدير.

حضر التكريم وفد من وزارة الصحة بأسيوط وعدد من آباء رهبان الدير وعدد من الأطباء ومديري المستشفى والمركز.

يذكر أن المؤسسات الطبية التابعة للدير تقدم خدماتها الطبية لكل المصريين.

 واحتفلت إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية ودير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، بعيد الرهبنة الـ61 لنيافة الأنبا باخوميوس.

وصلى نيافته القداس الإلهي في دير السيدة العذراء (السريان) الذي ترهب فيه يوم 11 نوفمبر 1962.

شارك في صلوات القداس مجمع كهنة الإيبارشية ومجمع رهبان دير القديس مكاريوس، وعقب صلاة الصلح رسم نيافته 61 من أبناء الكنيسة شمامسة برتبة "إبصالتس".

كما صلى نيافة الأنبا أنجيلوس, الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، القداس الإلهي بكنيسة الشهيد جوارجيوس في منطقة حدائق شبرا، وخلاله سام الخادم رامي حبيب شماسًا كاملًا باسم دياكون شنوده، والخادم مينا فام شماسًا كاملًا باسم دياكون يوسف، وذلك تمهيدًا لسيامتهما قساوسة خلال الأيام المقبلة.

وأيضا صلى نيافة الأنبا غبريال، أسقف بني سويف القداس الإلهي، في كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا كاراس في مدينة إهناسيا التابعة للإيبارشية، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة 70 من أبناء الكنيسة في رتبة أغنسطس ( قارئ)، للخدمة بالكنيسة ذاتها. 
كما دشن نيافته قبل القداس جرن المعمودية بالكنيسة ذاتها على اسم القديس يوحنا المعمدان.

بالإضافة لذلك صلى نيافة الأنبا إكليمندس، الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر القداس الإلهي، بكنيسة الأمير تادرس بكمبوند جاردينيا، شرق مدينة نصر، وبعد صلاة الصلح سام نيافته الشماس مينا ويلسون في درجة "دياكون". حيث من المقرر أن تتم سيامة الدياكون الجديد كاهنًا الأسبوع الجاري.

شارك في صلوات القداس والسيامة، الأب القس مرقس زغلول، وشعب الكنيسة وسط أجواء من الفرحة، بالكاهن الجديد الذي سيسام لأول مرة لهذه الكنيسة.

الانبا بيجول الأنبا بيجول أسقف ورئيس الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم الم حرق العامر

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