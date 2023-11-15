الأربعاء 15 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق شقة سكنية في أوسيم دون إصابات

حريق شقة
حريق شقة

اندلع حريق داخل شقة سكنية فى أوسيم، وعلى الفور، تمت السيطرة عليه دون إصابات وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

txt

السيطرة على حريق شقة سكنية فى بولاق الدكرور

وورد بلاغ  لغرفة العمليات يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب داخل شقة سكنية بمنطقة أوسيم. 

وعلى الفور، جرى الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، بعد اشتعال بعض المحتويات، دون ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح، تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وكما تم فرض كردون أمني لمحاصرة الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة، وجارٍ السيطرة على الحريق.

حريق شقة سكنية اوسيم النيابة غرفة العمليات الحماية المدنية

مواد متعلقة

قرارات من النيابة بعد حريق شقة ومصرع مسنة بداخلها في مصر الجديدة

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

شوبير: عمر كمال عبدالواحد أولى صفقات الأهلى فى شتاء 2024 (فيديو)

غضب فى الأهلى.. ومحمود الخطيب يطلب اجتماعًا عاجلًا مع "كولر"

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

أول رد لأسرة سعاد حسنى على تكذيب زواجها من عبدالحليم حافظ (خاص)

فريد زهران يكشف عن أول قراراته حال فوزه فى الانتخابات الرئاسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

من يهدد السِّلم العالمى والاستقرار الإقليمى؟

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

لواء.حمدى البطران

التصعيد الإسرائيلى

محمد رفعت

مصر فى القمة!

حسين دعسة

لماذا كتب الملك عبدالله الثاني عن حرب غزة في الواشنطن بوست..؟!

ماجد حبته

فلسطين في قمة أبيك

منى رجب

مصر تنتصر لفلسطين برفض التهجير وإعلان حل الدولتين

وائل لطفي

موسم الأكاذيب ضد مصر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة لإسرائيل: المستشفيات ليست ساحات قتال

الاحتلال الإسرائيلى: أوصلنا أغذية أطفال على ظهر "الدبابات" إلى مستشفى الشفاء

الاحتلال الإسرائيلي: قواتنا تنشط بشكل مركز داخل مستشفى الشفاء