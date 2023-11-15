السيطرة على حريق شقة سكنية في أوسيم دون إصابات

اندلع حريق داخل شقة سكنية فى أوسيم، وعلى الفور، تمت السيطرة عليه دون إصابات وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

وورد بلاغ لغرفة العمليات يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب داخل شقة سكنية بمنطقة أوسيم.

وعلى الفور، جرى الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، بعد اشتعال بعض المحتويات، دون ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح، تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وكما تم فرض كردون أمني لمحاصرة الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة، وجارٍ السيطرة على الحريق.