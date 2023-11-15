الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"شوبير" يكشف أسباب فسخ نادى فاركو عقد عمرو وردة (فيديو)

عمرو وردة
عمرو وردة

كشف الإعلامي أحمد شوبير، أسباب فسخ نادي فاركو عقد مهاجم الفريق عمرو وردة، المنضم للفريق البرتقالي مطلع الموسم الحالي.

شوبير لـ"عمرو وردة": عدد الأندية التى لعبتَ لها أكثر من عدد أهدافك

وقال شوبير في تصريحات إذاعية، اليوم الأربعاء: "الأزمة بدأت عقب مباراة المصري وفاركو في الجولة الثانية بدوري نايل (موسم 2023/2024).

وأضاف: "فاركو كان يستعد لمباراة سيراميكا كليوباترا في الجولة الثالثة بدوري نايل، قرر اللاعب مغادرة معسكر الفريق بدون الرجوع للجهاز الفني آنذاك".

وأكمل شوبير: "الأمر لم يعجب المدرب البرتغالي برونو روماو ليقرر معاقبته، إلا أن الأمر لم يعجب وردة ذاته، الذي جاء رحيل الجهاز الفنى لفاركو في صالحه".

وواصل: "عقب رحيل برونو، تولى خالد جلال المسئولية الفنية لفاركو، كان يجب على اللاعب استغلال ذلك جيدا، لكنه رفض الالتزام أو حتى الحديث مع الجهاز الجديد".

وأشار شوبير إلى أن وردة واصل التمرد، وهو ما جعل إدارة فاركو تتحدث معه لإقناعه بالالتزام مجددا، إلا أن اللاعب تمسك بفسخ عقده مع فاركو، وهو ما استجابت له إدارة النادي البرتقالي.

وأردف: "هذه ليست المرة الأولى التى تحدث فيها أزمة لعمرو وردة مع نادٍ، سابق ذلك مشكلة مع المنتخب خلال منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019 التي أقيمت بمصر، ووقف بجواره أجيري المدير الفني السابق للفراعنة آنذاك".

وأوضح شوبير: "عيب لما يبقى السي في بتاع الأندية التي لعبت لها يا عمرو هذا الموسم فقط أكثر من عدد أهدافك، لعبت لـ 5 أندية ولم تسجل إلا 4 أهداف".

واختتم قائلا: "لا يصح أن يتمسك أي ناد بلاعب غير منضبط لأنه سيفسد الفريق كله".

وتجدر الإشارة إلى أن عمرو وردة، قد انضم لفريق فاركو مطلع الموسم الجاري، قادما من الرجاء البيضاوي عقب فسخ عقده مع الفريق المغربي بالتراضي بين الطرفين.

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