الأربعاء 15 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة" تشن حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بسوهاج

التعديات على الأراضي
التعديات على الأراضي الزراعية بسوهاج

شنت مديرية الزراعة في محافظة سوهاج، حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، أسفرت عن إزالة 6 حالات تعد بالتعاون مع الجهات المعنية في المحافظة بإشراف إدارة طهطا الزراعية.

تأتي هذه الحملات في إطار التعاون المشترك بين جميع الجهات المعنية وتفعيل جميع الإجراءات التي تسهم في حماية الأراضي الزراعية وتذليل الصعوبات أمام عمليات التنفيذ، تهدف هذه الجهود إلى حفظ حقوق الدولة وحماية المساحات الزراعية، وتتطلب التعامل بحزم واتخاذ قرارات فورية للقضاء على هذه الظاهرة.

حملات في إطار التعاون المشترك بين جميع الجهات المعنية

وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنه سيتم ملاحقة مخالفات التعديات على الأراضي الزراعية، بهدف عدم التأثير على خطة الدولة في تشجيع الفلاحين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، ويتم التنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة لمواصلة حملات إزالة التعديات وحماية الأراضي من هذه المخالفات، التي تُعَدُّ جريمةً تُحَدِّقُ بالأجيال القادمة وتُهَدِّدُ خطة التطوير الزراعي للدولة وتُسَبِّبُ زيادةً في مستوى التلوث الناتج عن هذه المخالفات.

يذكر أن استعرض السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهم محاور دعم التعاون الصيني الإفريقي في مجال الزراعة،  خلال كلمته اليوم أمام المنتدى الصيني الأفريقي في الزراعة، والذي يعقد حاليا في الصين بحضور وزراء الزراعة والمسئولين بالدول الإفريقية.

 أهمية تبني خطط وسياسات زراعية لدول القارة الإفريقية

وأكد وزير الزراعة أن محاور الدعم هي أهمية تبني خطط وسياسات زراعية لدول القارة الإفريقية، والتنسيق والتكامل الزراعي الأفريقي بين الدول الأفريقية وبين الدول الصديقة المانحة مثل جمهورية الصين الشعبية، البحث عن آليات تمويل محفزة ومبتكرة وميسرة تدعم تمكين دول إفريقيا من بناء النظم الزراعية والغذائية القادرة على الصمود والاستدامة مع تدعيم التنمية الريفية الأفريقية للوفاء بالمتطلبات الغذائية لشعوبنا العظيمة.

مديرية الزراعة محافظة سوهاج حملات لإزالة التعديات الأراضي الزراعية إدارة طهطا الزراعية

مواد متعلقة

وزير الزراعة يستعرض جهود مصر في تهيئة مناخ الاستثمار

القصير يستعرض 8 محاور لدعم التعاون الصيني الأفريقي في الزراعة

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

شوبير: عمر كمال عبدالواحد أولى صفقات الأهلى فى شتاء 2024 (فيديو)

غضب فى الأهلى.. ومحمود الخطيب يطلب اجتماعًا عاجلًا مع "كولر"

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

فريد زهران يكشف عن أول قراراته حال فوزه فى الانتخابات الرئاسية

غضب محمد الشناوى من إدارة الكرة بالأهلى.. مصدر يكشف التفاصيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

من يهدد السِّلم العالمى والاستقرار الإقليمى؟

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

لواء.حمدى البطران

التصعيد الإسرائيلى

محمد رفعت

مصر فى القمة!

حسين دعسة

لماذا كتب الملك عبدالله الثاني عن حرب غزة في الواشنطن بوست..؟!

ماجد حبته

فلسطين في قمة أبيك

منى رجب

مصر تنتصر لفلسطين برفض التهجير وإعلان حل الدولتين

وائل لطفي

موسم الأكاذيب ضد مصر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة لإسرائيل: المستشفيات ليست ساحات قتال

الاحتلال الإسرائيلى: أوصلنا أغذية أطفال على ظهر "الدبابات" إلى مستشفى الشفاء

الاحتلال الإسرائيلي: قواتنا تنشط بشكل مركز داخل مستشفى الشفاء