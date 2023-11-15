"الزراعة" تشن حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بسوهاج

شنت مديرية الزراعة في محافظة سوهاج، حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، أسفرت عن إزالة 6 حالات تعد بالتعاون مع الجهات المعنية في المحافظة بإشراف إدارة طهطا الزراعية.

تأتي هذه الحملات في إطار التعاون المشترك بين جميع الجهات المعنية وتفعيل جميع الإجراءات التي تسهم في حماية الأراضي الزراعية وتذليل الصعوبات أمام عمليات التنفيذ، تهدف هذه الجهود إلى حفظ حقوق الدولة وحماية المساحات الزراعية، وتتطلب التعامل بحزم واتخاذ قرارات فورية للقضاء على هذه الظاهرة.

حملات في إطار التعاون المشترك بين جميع الجهات المعنية

وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنه سيتم ملاحقة مخالفات التعديات على الأراضي الزراعية، بهدف عدم التأثير على خطة الدولة في تشجيع الفلاحين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، ويتم التنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة لمواصلة حملات إزالة التعديات وحماية الأراضي من هذه المخالفات، التي تُعَدُّ جريمةً تُحَدِّقُ بالأجيال القادمة وتُهَدِّدُ خطة التطوير الزراعي للدولة وتُسَبِّبُ زيادةً في مستوى التلوث الناتج عن هذه المخالفات.

يذكر أن استعرض السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهم محاور دعم التعاون الصيني الإفريقي في مجال الزراعة، خلال كلمته اليوم أمام المنتدى الصيني الأفريقي في الزراعة، والذي يعقد حاليا في الصين بحضور وزراء الزراعة والمسئولين بالدول الإفريقية.

أهمية تبني خطط وسياسات زراعية لدول القارة الإفريقية

وأكد وزير الزراعة أن محاور الدعم هي أهمية تبني خطط وسياسات زراعية لدول القارة الإفريقية، والتنسيق والتكامل الزراعي الأفريقي بين الدول الأفريقية وبين الدول الصديقة المانحة مثل جمهورية الصين الشعبية، البحث عن آليات تمويل محفزة ومبتكرة وميسرة تدعم تمكين دول إفريقيا من بناء النظم الزراعية والغذائية القادرة على الصمود والاستدامة مع تدعيم التنمية الريفية الأفريقية للوفاء بالمتطلبات الغذائية لشعوبنا العظيمة.